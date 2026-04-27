Nortorf erledigt Pflichtaufgabe mit 3:1 gegen Wesselburen

Duell auf Augenhöhe, Max Oliver Schuldt (BW Wesselburen) gegen Joris Scherbath (TUS Nortorf). – Foto: Olaf Wegerich

In der Verbandsliga West fehlen dem souveränen Spitzenreiter TUS Nortorf nach dem hart erkämpften 3:1-Heimerfolg gegen den überraschend starken Aufsteiger SV BW Wesselburen nur noch vier Punkte, um ganz sicher Meister zu werden. Trotz einiger Schwierigkeiten gegen den mutigen Aufsteiger aus Dithmarschen ist die Mannschaft von Trainer Jan-Niclas Bräunling seit nunmehr 21 Spielen ungeschlagen. Mit Jasper Schwarz vom MTSV Hohenwestedt, der sein Engagement beim Flens-Oberligisten bereits in der Winterpause beendete, steht der erste Neuzugang für die kommende Saison bereits fest.

In einer unterhaltsamen Begegnung vor leider wieder einmal viel zu wenig Zuschauern im Nortorfer Stadion können die Gastgeber nach einer gelungenen Aktion über die rechte Seite von Mika Jöhnk, der im Strafraum Alexander Gerst (10.) bedient, der dann aus dem Rückraum trifft, früh den ersten Treffer vorlegen.

Leon Gehrke (TUS Nortorf) entwickelte viel Vorwärtsdrang. – Foto: Olaf Wegerich

Auch am zweiten Tor der Gastgeber ist Mika Jöhnk als Vorlagengeber maßgeblich beteiligt, als er mit dem Ball Richtung Strafraum dribbelt und dann Malte Lucht (30.) mustergültig serviert, der zum 2:0 trifft. Insgesamt fiel der zweite Nortorfer Treffer in einer Phase, in der die Gastgeber etwas ihre Dynamik verloren hatten und zunehmend fahriger wurden. Wesselburen setzte sofort entschlossen nach und kam auch zu zwei guten Chancen, die jedoch Torhüter Florian Gerloff mit zwei starken Paraden zunichte machen konnte.

In den letzten zehn Minuten vor der Pause hatte die TUS-Liga dann wieder deutlich Oberwasser, gepaart mit drei Großchancen – darunter sogar ein Lattentreffer – aber der dritte Treffer wollte nicht fallen. Nach der Pause verpuffte das kurze Zwischenhoch der Gastgeber wieder, auch weil es den Aktionen immer wieder an Geschwindigkeit und Tempo fehlte. So ist es nicht verwunderlich, dass die Gäste durch einen verwandelten Foulelfmeter von Nico Schulz (60.) den nicht unverdienten 2:1-Anschlusstreffer erzielen konnten.

Torschütze Malte Lucht (TUS Nortorf) gegen Philipp Hölck (BW Wesselburen). – Foto: Olaf Wegerich