Northeim will es Bleckenstedt "so schwer wie möglich" machen

„Bleckenstedt zählt für mich zu den Mitfavoriten, da sie einen gestandenen Kader nochmals mit jungen Qualitätsspielern verbessern konnten“, sagt Mundt vor der Partie.

Personell kann der Northeimer Trainer nahezu aus dem Vollen schöpfen. „Der Kader wird voll sein – je nachdem, wie sich unser Krankenstand noch entwickelt, auch übervoll.“ Lediglich auf der Torhüterposition gibt es eine Änderung: „Tautermann wird im Tor fehlen, dafür spielt Leevi Andreß.“

Die Zielsetzung seiner Mannschaft ist klar formuliert. „Ziel ist es, unsere Spielidee durchzusetzen und es dem Favoriten so schwer wie möglich zu machen. Was dann bei rumkommt, wird sich zeigen“, erklärt Mundt. In der jüngsten Vergangenheit klappte dies gegen die Germania recht gut. Aus zuletzt fünf Partien verlor die Eintracht nur Eine. Das letzte direkte Duell in Bleckenstedt ging jedoch klar an die Blau-Gelben.