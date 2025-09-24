Northeim siegt knapp, Volkmarode ärgert Vorsfelde, Gifhorn Platz Eins

In der Landesliga hat sich die Tabellenspitze neu sortiert. Vorsfelde, Bovenden und Bleckenstedt spielten nur Remis. Im Spitzenspiel zwischen Gifhorn und Göttingen 05 konnte der Aufsteiger sich durchsetzen und auf Rang eins springen..

Der FC Eintracht Northeim gewann sein Heimspiel gegen den FC Sülbeck/Immensen knapp mit 1:0. Raphael Peinemann erzielte direkt nach der Pause (48.) das Tor des Tages. Sülbeck schwächte sich zudem durch eine Rote Karte für Jonas Warnecke (55.). Northeim festigte mit dem Heimsieg die Position im oberen Mittelfeld. Die Gäste indes sind weiterhin ohne Tor und Punkt.

Der BSC Acosta setzte ein Ausrufezeichen mit einem klaren 4:1 gegen den SV Lengede. Matchwinner war Maurice Franke, der gleich dreimal traf (59., 65., 80./FE). Zuvor hatte Paul Luka Preß (24.) das 1:0 erzielt, während Musa für Lengede zwischenzeitlich verkürzen konnte (73.). Trainer Joshua Sievert zeigte sich zufrieden: „Alles in allem war das heute eine sehr, sehr gute Leistung.“ Acosta kletterte damit ins Tabellenmittelfeld, Lengede bleibt weiter punktlos am Tabellenende.

Im Spitzenspiel setzte sich der MTV Gifhorn mit 2:1 gegen den 1. SC Göttingen 05 durch. Rodrigues (16.) und Joker Hoffart (75.) trafen für den MTV, Ismail glich zwischenzeitlich aus (69.). Während 05-Trainer Jozo Brinkwerth von „drei Schlafphasen“ seiner Mannschaft sprach, lobte Gifhorns Coach Holger Ringe die starke Vorstellung: „Am Ende gewinnen wir 2:1, aber aus meiner Sicht auch verdient. Riesen, riesen Respekt, tolle läuferische Leistung von allen.“ Mit dem Sieg übernimmt Gifhorn die Tabellenspitze.

Die SVG Göttingen 07 kam gegen den SSV Kästorf nicht über ein 2:2 hinaus. Kratzert brachte die Hausherren in Führung (27.), doch Drangmeister drehte die Partie mit einem Doppelpack (56., 63.). In der Schlussphase glich Werner per Foulelfmeter (86.) aus. SVG-Coach Nils Reutter bilanzierte: „Alles in allem ein Punkt, den wir gerne mitnehmen. Trotzdem fühlt es sich mal wieder nach zu wenig an.“

Germania Bleckenstedt und der VfB Fallersleben trennten sich torlos 0:0. Beide Teams neutralisierten sich weitgehend, klare Chancen blieben Mangelware. Nach zwei torreichen Siegen der Blau-Gelben gegen Fallersleben also nun eine torloses Spiel und der erste Auswärtspunkt für Fallersleben.

Der Bovender SV und die Freien Turner Braunschweig trennten sich 1:1. Hallmann brachte FT in Führung (52.), Taboure glich für Bovenden aus (80.). Yannick Broscheit ärgerte sich über den nicht gegebenen vermeintlichen Siegtreffer: „Sehr ärgerlich, dass wir dann sogar noch das 2:1 erzielen, aber das Schirigespann mit ihren Augen scheinbar ganz woanders war.“ FT-Coach Julian Runzer bewertete das Remis als „nicht super zufriedenstellend, aber auch nicht total schlecht.“

Ein echtes Highlight boten der SC Rot-Weiß Volkmarode und Tabellenführer SSV Vorsfelde, die sich 3:3 trennten. Nach Treffern von Blaukat (13.), Niehoff (21.), Wendt (45.+1/FE), Blaukat (50.) und Thurau (61.) lag Volkmarode bis tief in die Nachspielzeit vorne, ehe Justin Neuner in der 93. Minute der Ausgleich gelang. RWV-Trainer Collin Gerstung sah dennoch ein gerechtes Ergebnis: „Am Ende ist es ein gerechtes Unentschieden. Wir können uns natürlich auch bei unserem Keeper bedanken.“