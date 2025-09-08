Northeim mit Kantersieg, Gifhorn eindrucksvoll, Vorsfelde siegreich

Nach der Niederlage von Bleckenstedt steht der Bovender SV erstmals auf dem Spitzenplatz der Landesliga. Im Tabellenkeller herrscht ein unverändertes Bild, denn Lengede, Germania Wolfenbüttel und Sülbeck/Immensen verloren allesamt erneut. Den ersten Saisonsieg wiederum feierte Eintracht Northeim eindrucksvoll..

Bis zur 40. Minute sah es für Lengede echt gut aus. Michele Fassa traf zum 1:0 und man spielte kontrolliert, doch dann flog Jannis Bornemann vom Platz und noch vor der Pause drehte Northeim die Partie. Im zweiten Durchgang fielen die Gäste auseinander und Northeim spielte befreiend auf. Beim 6:1-Heimsieg trafen sechs verschiedene Schützen und Northeim siegte erstmals in der laufenden Saison.

Bereits am Samstag brachte ein Doppelschlag von Finn Daube und Julian Kratzert die SVG auf die Siegerstraße. Im Endeffekt gewannen die Gäste mit 3:0 und feierten den fünften klaren Sieg gegen Acosta in Serie. Zeitgleich war es nach drei Remis auch der erste Dreier der Saison.

Im Spitzenspiel brachten zwei frühe Tore von Jarne Wöckener und Jovan Hoffart den Aufsteiger auf die Siegerstraße. Die beiden Torschützen trafen nochmal im Wechsel und als bei den Freien Turnern Konstantin Koch und Julian Pohlai vom Platz flogen, war der Heimsieg in trockenen Tüchern. Für die Gäste die erste Niederlage und Gifhorn bleibt auf Rang vier, einen Punkt hinter Bovenden.

Im Jahnstadion war Göttingen 05 sofort die spielbestimmende Mannschaft und führte bereits zur Pause mit 3:0. Elias Stock setzte kurz vor dem Ende dann den Schlusspunkt, wodurch die 05er nach zwei sieglosen Partien wieder jubeln durften. Fallersleben hingegen wartet seit dem ersten Spieltag auf einen Dreier.

Das nächste Spitzenspiel bestritten Bleckenstedt und Vorsfelde bereits am Samstag. Dabei erzielte Fynn Breit das 0:1 recht früh, ehe Andrea Rizzo nach gut einer Stunde ausglich. Die Freude über den Ausgleich hielt nur drei Minuten. Dann traf Lucas Friedrich zum Siegtreffer der Gäste, die zwar noch hinter Bleckenstedt stehen, aber nun punktgleich mit den Blau-Gelben sind.

Ungeschlagen gegen Punktlos hieß es zwischen dem Bovender SV und Germania Wolfenbüttel. Diese Serien hielten, auch wenn es enorm knapp war. Bis zur 75.Minute führte der Aufsteiger. Dann traf Andi Morina per Elfmeter und in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Jona Wehofsky den viel umjubelten Siegtreffer, der Bovenden auf Platz eins hievte.

Das Aufsteigerduell war vom Spielgeschehen bis zur Pause ausgeglichen. Dann aber zeigte RW Volkmarode seinen Qualitäten und ließ Sülbeck/Immensen keine Chancen mehr. Marvin Thurau traf doppelt und Florian Wendt erzielte das andere Tor. Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. Die Gäste bleiben also weiterhin torlos.