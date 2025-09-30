 2025-09-26T13:47:28.965Z

Ligabericht
– Foto: Sebastian Harbke

Northeim das Team der Stunde, Spitzenteams nur Remis

Gifhorn und Vorsfelde vorne weg

Verlinkte Inhalte

Landesliga Braunschw.
SSV Vorsf.
FT Braunschw
Northeim
Göttingen 05

Der achte Spieltag der Landesliga sorgte dafür, dass der Kampf um die Meisterschaft etwas gezogen wurde. Gifhorn und Vorsfelde siegten. Dahinter spielten Belckenstedt, Göttingen 05 und der Bovender SV nur Remis. Wir schauen auf alle Spiele vom vergangenen Wochenende.

Fr., 26.09.2025, 18:00 Uhr
FT Braunschweig
FT BraunschweigFT Braunschw
SC Rot-Weiß Volkmarode
SC Rot-Weiß VolkmarodeVolkmarode
3
2
Abpfiff

Die Partie begann turbulent: Marvin Thurau (8.) und Florian Wendt (20.) stellten früh auf 0:2 für Volkmarode. Doch die Turner kämpften sich zurück. Florian Reinke (45.) verkürzte vor der Pause, ehe Luca Faustmann die Partie mit einem Doppelpack (56./64.) drehte. FT feierte damit einen wichtigen Heimsieg. Für die Freien Turner war es der erste Sieg nach fünf Partien.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
VfB Fallersleben
VfB FallerslebenFallersleben
Bovender SV
Bovender SVBovender SV
1
1
Abpfiff

Lange sah es nach einem Heimsieg für Fallersleben aus, nachdem David Albanese in der 67. Minute das 1:0 erzielte. Doch tief in der Nachspielzeit rettete Paul Mähner (90.+8) den Gästen einen Punkt, der aber zu wenig ist.

Fr., 26.09.2025, 19:00 Uhr
FC Germania Bleckenstedt
FC Germania BleckenstedtBleckenstedt
1. SC Göttingen 05
1. SC Göttingen 05Göttingen 05
2
2
Abpfiff

Ein offener Schlagabtausch in Bleckenstedt: Andrea Rizzo brachte die Hausherren früh in Führung (3.), Ali Ismail glich schnell aus (15.). Nach der Pause traf Benedict Chandra (48.) zum 1:2, doch Niklas Kühle (66.) rettete den Gastgebern einen Zähler. Ein Punkt der beide Teams etwas auf der Stelle treten lässt.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
MTV Gifhorn
MTV GifhornMTV Gifhorn
BSC Acosta
BSC AcostaBSC Acosta
4
1
Abpfiff

Gifhorn baute seine Serie eindrucksvoll aus. Julio Rodrigues traf zunächst zur Führung (19.), Maurice Franke glich per Strafstoß aus (28.). Danach spielten nur noch die Hausherren: Simone De Gaetani (60.), Jovan Hoffart (84.) und Marvin Luczkiewicz (90., Foulelfmeter) machten den klaren 4:1-Erfolg perfekt. Durch den vierten Sieg in Serie bleibt der Aufsteiger auf Platz eins.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Kästorf
SSV KästorfSSV Kästorf
SV Lengede
SV LengedeSV Lengede
7
1
Abpfiff

Ein Schützenfest gab es in Kästorf. Leander Petry eröffnete per Strafstoß (2.) und traf insgesamt dreimal (2./70./79.). Auch Jannes Drangmeister (43./67.), Fatmir Bartolen (31.) und Niklas Meyer (57.) reihten sich in die Torschützenliste ein. Lengede gelang durch Nabil Musa nur Ergebniskosmetik (79.), ehe dieser in der Schlussminute noch die Rote Karte sah. Kästorf schoss sich den Frust vom schlechten Saisonstart von der Seele.

Fr., 26.09.2025, 19:00 Uhr
FC Sülbeck/Immensen
FC Sülbeck/ImmensenSülbeck
SVG Göttingen 07
SVG Göttingen 07SVG Göttinge
0
2
Abpfiff

Die SVG bleibt ungeschlagen. Nicolas Rode erzielte kurz vor der Pause das 0:1 (45.+1), Julian Kratzert erhöhte in der 53. Minute. Sülbeck versuchte viel, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste. Pflichtaufgabe erfüllt.

So., 28.09.2025, 15:30 Uhr
BV Germania Wolfenbüttel
BV Germania WolfenbüttelG. Wolfenbü
FC Eintracht Northeim
FC Eintracht NortheimNortheim
1
3
Abpfiff

Die Eintracht setzte sich auswärts souverän durch. Dustin Braun (42.) und Lukas Runge (52.) legten vor, ehe Maurice Marx in der 86. Minute noch einmal Spannung aufkommen ließ. Doch direkt im Gegenzug stellte Hendrik Metje (87.) den 1:3-Endstand her. Northeim gewann nun vier Mal in Serie und springt in die Spitzengruppe hoch.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr
SSV Vorsfelde
SSV VorsfeldeSSV Vorsf.
TSC Vahdet Braunschweig
TSC Vahdet BraunschweigTSC Vahdet B
3
1
Abpfiff

Vorsfelde entschied die Begegnung binnen 25 Minuten: Blaukat (57.), Chaaban (59.) und Neuner (82.) sorgten für eine klare Führung. Der späte Treffer von Semih Kurtoglu (90.) war nur noch Ergebniskorrektur.

Aufrufe: 030.9.2025, 19:43 Uhr
NKAutor