Northeim das Team der Stunde, Spitzenteams nur Remis

Der achte Spieltag der Landesliga sorgte dafür, dass der Kampf um die Meisterschaft etwas gezogen wurde. Gifhorn und Vorsfelde siegten. Dahinter spielten Belckenstedt, Göttingen 05 und der Bovender SV nur Remis. Wir schauen auf alle Spiele vom vergangenen Wochenende.

Lange sah es nach einem Heimsieg für Fallersleben aus, nachdem David Albanese in der 67. Minute das 1:0 erzielte. Doch tief in der Nachspielzeit rettete Paul Mähner (90.+8) den Gästen einen Punkt, der aber zu wenig ist.

Die Partie begann turbulent: Marvin Thurau (8.) und Florian Wendt (20.) stellten früh auf 0:2 für Volkmarode. Doch die Turner kämpften sich zurück. Florian Reinke (45.) verkürzte vor der Pause, ehe Luca Faustmann die Partie mit einem Doppelpack (56./64.) drehte. FT feierte damit einen wichtigen Heimsieg. Für die Freien Turner war es der erste Sieg nach fünf Partien.

Gifhorn baute seine Serie eindrucksvoll aus. Julio Rodrigues traf zunächst zur Führung (19.), Maurice Franke glich per Strafstoß aus (28.). Danach spielten nur noch die Hausherren: Simone De Gaetani (60.), Jovan Hoffart (84.) und Marvin Luczkiewicz (90., Foulelfmeter) machten den klaren 4:1-Erfolg perfekt. Durch den vierten Sieg in Serie bleibt der Aufsteiger auf Platz eins.

Ein offener Schlagabtausch in Bleckenstedt: Andrea Rizzo brachte die Hausherren früh in Führung (3.), Ali Ismail glich schnell aus (15.). Nach der Pause traf Benedict Chandra (48.) zum 1:2, doch Niklas Kühle (66.) rettete den Gastgebern einen Zähler. Ein Punkt der beide Teams etwas auf der Stelle treten lässt.

Ein Schützenfest gab es in Kästorf. Leander Petry eröffnete per Strafstoß (2.) und traf insgesamt dreimal (2./70./79.). Auch Jannes Drangmeister (43./67.), Fatmir Bartolen (31.) und Niklas Meyer (57.) reihten sich in die Torschützenliste ein. Lengede gelang durch Nabil Musa nur Ergebniskosmetik (79.), ehe dieser in der Schlussminute noch die Rote Karte sah. Kästorf schoss sich den Frust vom schlechten Saisonstart von der Seele.

Die SVG bleibt ungeschlagen. Nicolas Rode erzielte kurz vor der Pause das 0:1 (45.+1), Julian Kratzert erhöhte in der 53. Minute. Sülbeck versuchte viel, fand aber kein Mittel gegen die stabile Defensive der Gäste. Pflichtaufgabe erfüllt.

Die Eintracht setzte sich auswärts souverän durch. Dustin Braun (42.) und Lukas Runge (52.) legten vor, ehe Maurice Marx in der 86. Minute noch einmal Spannung aufkommen ließ. Doch direkt im Gegenzug stellte Hendrik Metje (87.) den 1:3-Endstand her. Northeim gewann nun vier Mal in Serie und springt in die Spitzengruppe hoch.