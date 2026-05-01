Normannia Pfiffligheim muss weiter zittern

Die Normannia aus Pfiffligheim hatte gegen die SG Weinheim/Heimersheim das Nachsehen. – Foto: Michael Wolff

PFIFFLIGHEIM (eip). In einem Nachholspiel der A-Klasse Alzey-Worms unterlag Normannia Pfiffligheim zuhause der SG Weinheim/Heimersheim. Die Pfiffligheimer haben damit weiterhin nur einen Punkt Vorsprung vor den Abstiegsplätzen. Die SG Weinheim/Heimersheim hat dagegen ihre Chancen auf Relegationsplatz zwei verbessert.

Normannia Pfiffligheim - SG Weinheim/Heimersheim 0:3 (0:1). - "Es war das erwartet schwere Spiel. Weinheim/Heimersheim hatte das Spiel gemacht, wir haben aber dagegen gehalten", beschrieb Normannias Michael Kley. David Salfeld brachte die Gäste zunächst in Führung (25.). In der zweiten Halbzeit sorgte ein Doppelschlag von erneut Salfeld (65.) und Peter Merz (67.) für die Entscheidung zugunsten der Gäste. "Es war ein verdienter Sieg weil Weinheim/Heimersheim die bessere Mannschaft war. Wir müssen jetzt alles reinwerfen um die Klasse zu halten", gab Kley die Marschrichtung für die nächsten Wochen vor.