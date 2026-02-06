Normannia Gmünd will im Remstal-Duell weiter Selbstvertrauen sammeln

Es wird der vorletzte Test in der laufenden Wintervorbeitung - der Auftritt bei Landesligist SG Schorndorf am morgigen Samstag. Eine Woche später gastiert die Elf von Trainer Zlatko Blaskic dann zur Generalprobe beim Verbandsligisten Sportfreunde Schwäbisch Hall und will sich in denen beiden Partien optimal auf den Oberliga-Start am 21. Februar vorbereiten. Dort wartet auf das Ostalb-Team direkt das Derby gegen den TSV Essingen.

Das Testspiel des FC Normannia Gmünd beim Verbandsligisten SV Fellbach ist nach 75 Minuten abgebrochen worden – bis dahin bot die Partie jedoch reichlich Erkenntnisse für den Oberligisten. Vor allem die Anfangsphase hatte es in sich. Normannia-Trainer Zlatko Blaskic sprach von einem regelrechten „Scheibenschießen“. Allein seine Mannschaft habe in den ersten 25 Minuten sechs Großchancen gehabt, Fellbach kam auf fünf. Den offenen Schlagabtausch relativierte Blaskic allerdings: „Das lag aber tatsächlich daran, weil die Abwehrspieler wegen des Untergrunds gänzlich im Nachteil gewesen sind. Nach jedem Haken waren sie ausgespielt.“

Trotz der Vielzahl an Möglichkeiten stand es zur Pause nur 1:0 für die Gäste. Niklas Hofmeister traf nach Vorarbeit von Alexander Aschauer zur Führung. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte Aschauer selbst auf 2:0. Auch in der Folge erspielte sich Gmünd zahlreiche Chancen, ließ diese jedoch ungenutzt oder scheiterte am Fellbacher Schlussmann.

Nach einem Fehler im Aufbauspiel nutzte der SV Fellbach eine Gelegenheit zum Anschlusstreffer. Blaskic sprach von einem „Traumtor in den Winkel“. Kurz darauf entschied der Schiedsrichter, die Partie vorzeitig zu beenden.