Normannia Gmünd: "Mindestens einen Punkt hätten wir verdient gehabt"

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In der Fußball-Oberliga hat der 1. FC Normannia Gmünd auch sein zweites Saisonspiel verloren: Mit 0:2 (0:1) ist die Mannschaft von Trainer Patrick Faber am Ende unterlegen.

Ein ums andere Mal spielten sich die Normannen in die gegnerische Hälfte, doch die finale Situation blieb zunächst aus. „Da hatte die Mannschaft eine deutlich höhere Intensität an den Tag gelegt“, sagte Sportdirektor Stephan Fichter. Das hätte sich auch fast ausgezahlt. Nach einem Standard schraubte sich Calvin Körner hoch und köpfte, doch der Nöttinger Schlussmann riss die Arme spektakulär hoch, der Nachschuss von Mike Huras wurde schließlich noch von der Linie gekratzt (35.).

Die Gastgeber sind besser in die Partie gekommen, die Normannia lauerte zunächst auf Konter. In dieser Phase dann erzielten die Nöttinger schließlich die 1:0-Führung durch Jannis Rabold, der den Ball ins Gmünder Gehäuse lupfte. Nach der ersten Trinkpause dann kamen die Gmünder besser in die Partie.

In der zweiten Halbzeit zeigte die Normannia dann ein ordentliches Spiel und war dem 1:1 doch recht nah. „Wir haben einen super Fight geliefert. Ich glaube, dass am Ende gefühlt jeder eine Gelbe Karte hatte“, sagte Fichter zu diesem intensiven Spiel. Neuzugang Bleart Dautaj hatte auch an diesem Wochenende wieder Pech. Nach seinen zwei Pfostentreffern gegen Teningen traf er auch diesmal wieder nur das Gebälk. „Da haben wir aktuell auch einfach Pech“, sagte Fichter.

Die Nöttinger haben sich davon nicht beirren lassen, machten nach einem Konter schließlich das 2:0, was die Partie entschied. „Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben und ein echt gutes Auswärtsspiel gezeigt. Leider wurden wir diesmal nicht belohnt dafür. Mindestens einen Punkt hätten wir verdient gehabt“, sagte Fichter.

„Der Treffer zum 2:0 war mehr oder weniger der erste Torschuss der Nöttinger in der zweiten Halbzeit. Danach haben wir es nicht mehr geschafft, zurückzukommen“, fügte Patrick Faber an. „Wir haben es verpasst, das Spiel in den entscheidenden Momenten auf unsere Seite zu ziehen. Natürlich sind wir enttäuscht über das Ergebnis, inhaltlich und von der Art und Weise haben wir ab der 25 Minute aber ein wirklich gutes Auswärtsspiel gemacht bei einem wirklich guten Gegner“, so Faber weiter.

Man müsse jetzt die positiven Dinge herausstellen, die dann in den nächsten Spielen zum Tragen kommen sollen.