Normannia Gmünd: Faber für Blaskic und viele neue Gesichter

– Foto: Pierre Schmidt

Der 1. FC Normannia Gmünd aus der Oberliga Baden-Württemberg geht mit einem neuen Trainer und einem stark veränderten Kader in die kommende Saison. Patrick Faber übernimmt für Zlatko Blaskic, der zum VfR Heilbronn wechselt. Nach Platz 13 stellt sich die Normannia personell breit neu auf.

Faber kommt von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und übernimmt eine Mannschaft, die sich nach zwei schwierigen Oberliga-Jahren stabilisieren möchte. In der vergangenen Saison landete der 1. FC Normannia Gmünd auf Rang 13, ein Jahr zuvor war es Platz zwölf. Davor hatte der Verein als Siebter der Oberliga Baden-Württemberg eine deutlich bessere Platzierung erreicht. Nun soll unter neuer sportlicher Führung der nächste Schritt gelingen.

Auch im Kader gibt es zahlreiche Veränderungen. Zu den Zugängen zählen Simeon Potsolidis von den Sportfreunden Neuhausen, Dominik Pfeifer von der TSGV Waldstetten, Nill Hauser vom SV Oberachern, Ben Cahani vom VfR Aalen, Luigi Mignano von der U21 des SV Darmstadt 98, Jannic Maletic vom 1. FC Heidenheim, Bleart Dautaj und Leif Lochbrunner vom FSV 08 Bietigheim-Bissingen sowie Luke Schmidt vom 1. FC Heidenheim. Zudem werden Lenn Reinders, Danis Brkic und Nikola Gojkovic beim 1. FC Normannia Gmünd geführt.