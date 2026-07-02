Normannia Gmünd: Erster Test unter dem neuen Trainer Faber

– Foto: Pierre Schmidt

Ein erstes Testspiel kann leise wirken und doch laut erzählen. Wenn der 1. FC Normannia Gmünd am Samstag um 17 Uhr daheim den SV Fellbach empfängt, beginnt mehr als eine Vorbereitung. Nach der langen Zeit mit Zlatko Blaskic muss Patrick Faber zeigen, wie rasch ein neuer Ton wirklich schon trägt.

Die Normannia geht in diesen Sommer mit einer Veränderung, die über normale Kaderbewegungen hinausreicht. Zlatko Blaskic stand mehrere Jahre an der Seitenlinie, prägte Abläufe, Sprache und Anspruch, nun arbeitet er beim VfR Heilbronn. Sein Nachfolger Patrick Faber kommt von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und übernimmt einen Oberligisten, der nicht nur neue Spieler, sondern auch ein neues Gefühl für Führung und Hierarchie finden muss.

Der Test gegen den Verbandsligisten SV Fellbach ist dafür ein passender Anfang. Er verspricht keine endgültigen Antworten, aber erste Hinweise: Wie mutig tritt Gmünd auf? Wie klar sind die Abstände? Wer gibt Kommandos, wenn ein vertrauter Trainer nicht mehr an der Linie steht? Der Kader bietet Faber reichlich Material. Nill Hauser, Ben Cahani, Luigi Mignano, Jannic Maletic, Bleart Dautaj, Leif Lochbrunner und Luke Schmidt bringen frische Impulse, dazu rücken mit Lenn Reinders, Danis Brkic und Nikola Gojkovic Spieler aus dem eigenen Umfeld stärker in den Blick. Auch Simeon Potsolidis und Dominik Pfeifer sollen helfen, den Wettbewerb zu erhöhen.