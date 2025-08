Normannia Gmünd brilliert, TSG Backnang spielt 1:1 beim VfR Mannheim

Ravensburg erwischte den besseren Start. Nicolas Jann brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, doch Göppingen antwortete durch Filip Milisic in der 36. Minute mit dem Ausgleich. Die Partie blieb intensiv, doch noch vor der Pause setzte Ravensburg zwei Nadelstiche: Yannik Wolff traf in der 40. Minute zum 1:2, Nesreddin Kenniche erhöhte nur drei Minuten später auf 1:3. Nach der Pause verwalteten die Gäste geschickt und überstanden auch eine Gelb-Rote Karte für Yilmaz Daler (75.). Göppingen fand keine Mittel mehr, um das Spiel zu drehen, und verpatzt damit den Auftakt in die neue Saison.

---

Der TSV Essingen legte vor heimischer Kulisse einen optimalen Start hin. Leon Leuze brachte seine Mannschaft bereits in der 6. Minute in Führung. Doch Bissingen kämpfte sich zurück und glich in der 42. Minute durch einen Foulelfmeter von Bleart Dautaj aus. Die Partie blieb offen, beide Teams lieferten sich ein enges Duell. Als sich vieles schon auf ein Unentschieden einstellte, schlug Benjamin Dudda zu: In der 84. Minute markierte er das entscheidende 2:1 für Essingen, das damit die ersten drei Punkte der Saison auf dem Konto hat. ---

Gmünd setzte gleich zu Saisonbeginn ein deutliches Ausrufezeichen. Marvin Gnaase traf in der 14. Minute zur Führung, doch Nöttingen schlug durch Tasos Leonidis zurück (21.). Danach spielte jedoch nur noch die Normannia. Tim Grupp brachte die Gastgeber kurz vor der Pause erneut in Führung (44.), Alexander Aschauer (49.), Calvin Körner (61.) und Nico Molinari (79.) erhöhten in Halbzeit zwei. ---

Eine turbulente Partie sahen die 350 Zuschauer in Hollenbach. Die Gäste aus Oberachern legten los wie die Feuerwehr: Luca Fritz traf in der 2. Minute zur Führung und Marin Stefotic erhöhte in der 29. Minute auf 0:2. Als erneut Fritz in der 72. Minute das 0:3 erzielte, schien das Spiel entschieden. Doch Hollenbach kämpfte sich in der Schlussphase mit großer Moral zurück. Hannes Scherer verkürzte in der 88. Minute, Inas Music traf nur eine Minute später zum 2:3. Für mehr reichte es nicht – Oberachern rettete den Vorsprung ins Ziel. ---

Aalen ging in der 35. Minute durch Yunus Emre Kahriman in Führung. Doch Aufsteiger Denzlingen zeigte Moral und kam in der 60. Minute durch Anes Vrazalica zum 1:1-Ausgleich. Aalen drückte in der Schlussphase aufs Tempo – mit Erfolg: Loris Groß erzielte in der 88. Minute den umjubelten Siegtreffer. Der VfR startet damit mit einem knappen Heimsieg in die neue Saison. ---

In einer ausgeglichenen Partie trennten sich Mannheim und Backnang mit einem Unentschieden. Die Gäste gingen durch Fabijan Domic in der 23. Minute in Führung, doch Mannheim blieb dran. Enes Olgun Tubluk belohnte die Bemühungen der Hausherren in der 74. Minute mit dem 1:1-Ausgleich. In der Schlussphase hatten beide Teams noch Möglichkeiten, doch am Ende blieb es bei der Punkteteilung zum Auftakt. ---

Zum Aufsteigerduell bittet der Türkische SV Singen den württembergischen Verbandsliga-Meister Türkspor Neckarsulm. Es wird ein spannender Vergleich zum Auftakt. ---