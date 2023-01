Norman Seitz verlängert bei den Sportfreunden Königshardt Bezirksliga, Gruppe 5: Die Sportfreunde Königshardt haben mit Trainer Norman Seitz vorzeitig den Vertrag verlängert.

Nägel mit Köpfen haben die Verantwortlichen der Sportfreunde Königshardt in diesen Tagen gemacht und der Trainerfrage für die kommende Saison geklärt. Norman Seitz und der Verein haben die Zusammenarbeit vorzeitig verlängert. In der Bezirksliga haben die Sportfreunde auf dem siebten Tabellenplatz überwintert.

Die erste Trainerstation im Seniorenbereich wird für Norman Seitz auch in der kommenden Spielzeit in Königshardt sein. Die Sportfreunde Königshardt und Cheftrainer Seitz haben sich auf eine Fortführung der Zusammenarbeit auch über das Ende der laufenden Saison hinaus geeinigt. Im Sommer hatte der 29-Jährige die Leitung der Mannschaft übernommen und bislang in 17 Ligaspielen 29 Punkte eingefahren. Im Klassement der Bezirksliga, Gruppe 5, bedeutet das den siebten Tabellenplatz mit sicherem Abstand zu den Abstiegsrängen.

"Es gab bei uns keine anderen Überlegungen als die Verlängerung mit Norman, weil wir mit seiner Arbeit sehr zufrieden sind. Die Jungs haben Spaß an der Sache und es ist eine richtig gute Entwicklung zu sehen", sagt der Sportliche Leiter Richard Zander, der bis zum Ende der abgelaufenen Saison selbst an der Seitenlinie stand, in der WAZ. "Ich freue mich, dass ich in der kommenden Saison meine Arbeit hier fortsetzen kann", fügt Seitz hinzu.