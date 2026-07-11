Norman Post: „Früher oder später werden alle Dynamo schreien“

POST Der Zusammenhalt ist riesig, das Umfeld sehr familiär. Dazu ist unsere Ausrüstung top. Unser Vorsitzender Andy Haas kümmert sich da wirklich um sehr viele Dinge – auch seine Frau zieht voll mit. In der Bezirksliga haben wir nun auch unterschiedliche Trikotsponsoren für die Heim- und Auswärtsspiele – das haben Andy und Hüseyin gemeinsam organisiert. Andy ist grundsätzlich ein echter Macher. Was der sich in den Kopf setzt, das zieht der auch durch. 2014, als Andy den Verein gegründet hat, haben viele geglaubt, das Projekt sei nach zwei, drei Jahren erledigt – und jetzt spielen wir Bezirksliga. Das geht auch deswegen, weil es hier viele Helfer gibt. Eine tolle Sache ist zum Beispiel aber auch, dass man alle unsere Spiele über Youtube im Internet live sehen kann. Als ich 2024 von Beeck zu Dynamo wechselte, spielte für mich auch noch eine andere Sache eine große Rolle: Ich wollte noch einmal mit meinen beiden Brüdern zusammenspielen. Was in Beeck eben nicht möglich war.

Und dann gibt es ja noch dieses eine Motto, das Sie zum Beispiel für den Mannschaftsausflug nach Mallorca nun auch auf ihre Anglerhüte gedruckt hatten…

POST Ja, das ist der Lieblingsspruch unserer Vorsitzenden, und den zitiere ich ebenfalls häufig und gern: „Früher oder später werden alle Dynamo schreien.“ Diesen Spruch wollen wir in der nächsten Saison auf dem Platz weiter untermauern.