Norman Post: „Früher oder später werden alle Dynamo schreien“

Seit zwei Jahren spielt Norman Post, langjähriger Akteur des FC Wegberg-Beeck, bei Dynamo Erkelenz. Als Kapitän führte der 30-Jährige den 2014 gegründeten Verein nun zu einer herausragenden A-Liga-Meisterschaft sowie zu einem ebenfalls bemerkenswerten Kreispokalsieg.
NORMAN POST (schmunzelt) Wir haben einfach eine richtig gute Mannschaft – und zwar ein Team, in dem auch jeder bereit ist, für den anderen ordentlich Meter zu machen. Ein Schlüsselmoment war für mich da eine Szene gegen die Reserve von Union Schafhausen: Da rannte deren Stürmer Maik Römer allein auf unser Tor zu. Gleich fünf, sechs von uns spurteten hinterher, um das Tor zu verhindern – und das ist uns dann auch noch geglückt.
POST (grinst) Ja, da war schon ein Klassenunterschied erkennbar – nur eben umgekehrt, als man vorher gedacht hatte. Diese drei Spiele waren natürlich auch absolute Highlights, bleiben hängen.
POST Ja, und darauf legt unser Trainer Hüseyin Bozkurt auch sehr großen Wert. Er will kein Gebolze von uns sehen.
POST Klar. Der späte 3:2-Sieg gegen Mitaufsteiger Union Würm/Lindern war so einer. Oder auch unser 3:2-Sieg gegen den SV Brachelen. Da hatten wir in der ersten Halbzeit richtig schlecht gespielt, lagen völlig zu Recht 0:2 hinten. Damit waren wir noch gut bedient. Doch dann haben wir uns zusammengerissen und noch 3:2 gewonnen. Zu den Spielen gehört definitiv auch der ebenfalls das spät herausgeschossene 5:4 gegen Germania Rurich.
POST Und dieses 2:2 hatten die auch verdient, habe ich denen auch gegönnt – gerade, weil ich mich mit dem Lambertz-Clan dort sehr gut verstehe. Die haben es geschafft, in diesen zwei Spielen sechs Tore gegen uns zu schießen.
POST Allerdings. Ich war in dieser Saison Innenverteidiger, linker Verteidiger, linker Mittelfeldspieler und Sechser. Mir macht es auf allen Positionen Spaß. Ich habe einfach Bock zu zocken.
POST Ganz ehrlich: Mit dem Abstieg sollten wir nichts zu tun haben. Natürlich müssen wir uns in dieser Klasse erst mal akklimatisieren, doch ein Platz in den Top sechs scheint mir nicht unrealistisch zu sein. Und ganz besonders freue ich mich auf die Spiele gegen zwei Klubs: zum einen natürlich die Stadtduelle gegen den SC 09 Erkelenz, die wohl richtig Zuschauer anziehen werden. Und zum anderen auf die Partien gegen Germania Hilfarth. Da spielen ja etliche Akteure, mit denen ich früher bei Beeck zusammengespielt habe.
POST Mittelfristig können wir vielleicht auch mal die Landesliga ins Visier nehmen. Das ist jedenfalls nun die einzige Klasse, die mir noch fehlt. Mit Beeck habe ich zunächst mit der Zweiten B- und A-Liga gespielt, bin in diesen beiden Jahren auch zweimal aufgestiegen. Mit der Ersten habe ich dort dann Mittelrhein- und Regionalliga gespielt.
POST … und um diese Lücke zu schließen, habe ich in der abgelaufenen Saison auch einmal in unserer Reserve gespielt – gegen die Zweite von Rurich. Von daher fehlt jetzt wirklich nur noch die Landesliga.
POST Der Zusammenhalt ist riesig, das Umfeld sehr familiär. Dazu ist unsere Ausrüstung top. Unser Vorsitzender Andy Haas kümmert sich da wirklich um sehr viele Dinge – auch seine Frau zieht voll mit. In der Bezirksliga haben wir nun auch unterschiedliche Trikotsponsoren für die Heim- und Auswärtsspiele – das haben Andy und Hüseyin gemeinsam organisiert. Andy ist grundsätzlich ein echter Macher. Was der sich in den Kopf setzt, das zieht der auch durch. 2014, als Andy den Verein gegründet hat, haben viele geglaubt, das Projekt sei nach zwei, drei Jahren erledigt – und jetzt spielen wir Bezirksliga. Das geht auch deswegen, weil es hier viele Helfer gibt. Eine tolle Sache ist zum Beispiel aber auch, dass man alle unsere Spiele über Youtube im Internet live sehen kann. Als ich 2024 von Beeck zu Dynamo wechselte, spielte für mich auch noch eine andere Sache eine große Rolle: Ich wollte noch einmal mit meinen beiden Brüdern zusammenspielen. Was in Beeck eben nicht möglich war.
POST Ja, das ist der Lieblingsspruch unserer Vorsitzenden, und den zitiere ich ebenfalls häufig und gern: „Früher oder später werden alle Dynamo schreien.“ Diesen Spruch wollen wir in der nächsten Saison auf dem Platz weiter untermauern.