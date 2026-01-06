Norman Bassette erster Winterneuzugang beim FCK

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Kurz nach dem Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Rückrunde der aktuellen Spielzeit ist der 1. FC Kaiserslautern auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Norman Bassette wechselt auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Coventry City auf den Betzenberg.
Der 21-jährige Norman Bassette absolvierte seine fußballerische Ausbildung in seiner Heimat Belgien, unter anderem beim KAS Eupen. Von dort wechselte er bereits in der U19 nach Frankreich zu SM Caen, wo er auch seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Sein Weg führte den belgischen U21-Nationalspieler, der auch schon einmal für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz kam, zu seinem aktuellen Arbeitgeber, dem englischen Zweitligisten Coventry City. Nachdem er die Hinrunde auf Leihbasis beim französischen Zweitligisten Stade de Reims verbrachte, möchte der gelernte Mittelstürmer nun beim FCK sein Potential unter Beweis stellen.
„Mit Norman gewinnen wir einen sehr talentierten und jungen Spieler hinzu, der mit seinen Stärken zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, die sind: Schnelligkeit, Aggressivität und Mentalität. Er ist hungrig darauf, auf dem Platz zu stehen und sein Können unter Beweis zu stellen. Wir sind überzeugt davon, dass er den Konkurrenzkampf im Kader weiter fördern wird und gleichzeitig seine persönliche Weiterentwicklung vorantreiben kann“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.
„Ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, bei einem so tollen Verein wie dem 1. FC Kaiserslautern zu spielen. In den kommenden Monaten möchte ich gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein und dabei den Verantwortlichen des FCK das Vertrauen, dass sie in mich stecken, auf dem Platz zurückzahlen. Ich kann es kaum erwarten, vor den unglaublichen Fans im Fritz-Walter-Stadion aufzulaufen“, kommentierte Norman Bassette seinen Wechsel.