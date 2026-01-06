Norman Bassette erster Winterneuzugang beim FCK

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Kurz nach dem Trainingsauftakt zur Vorbereitung auf die Rückrunde der aktuellen Spielzeit ist der 1. FC Kaiserslautern auf dem Transfermarkt aktiv geworden: Norman Bassette wechselt auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten Coventry City auf den Betzenberg.

Der 21-jährige Norman Bassette absolvierte seine fußballerische Ausbildung in seiner Heimat Belgien, unter anderem beim KAS Eupen. Von dort wechselte er bereits in der U19 nach Frankreich zu SM Caen, wo er auch seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Sein Weg führte den belgischen U21-Nationalspieler, der auch schon einmal für die A-Nationalmannschaft zum Einsatz kam, zu seinem aktuellen Arbeitgeber, dem englischen Zweitligisten Coventry City. Nachdem er die Hinrunde auf Leihbasis beim französischen Zweitligisten Stade de Reims verbrachte, möchte der gelernte Mittelstürmer nun beim FCK sein Potential unter Beweis stellen.

„Mit Norman gewinnen wir einen sehr talentierten und jungen Spieler hinzu, der mit seinen Stärken zu unseren strategischen Ausrichtungen passt, die sind: Schnelligkeit, Aggressivität und Mentalität. Er ist hungrig darauf, auf dem Platz zu stehen und sein Können unter Beweis zu stellen. Wir sind überzeugt davon, dass er den Konkurrenzkampf im Kader weiter fördern wird und gleichzeitig seine persönliche Weiterentwicklung vorantreiben kann“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.