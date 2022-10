Normale Leistungsschwankungen Verbandsliga +++ Mehmet Öztürks Neckarauer können mithalten +++ Sonntag kommt der bärenstarke FC Zuzenhausen

Der neue Trainer des VfL Neckarau hat sich gut eingelebt beim Aufsteiger, das eine oder andere Erfolgserlebnis gab inklusive. "Es gibt Spiele wie in Heddesheim, da sind die Jungs über sich hinausgewachsen", erinnert er an den 2:1-Sieg vom ersten Spieltag. Es ging aber auch schon in die andere Richtung, als es zuhause gegen den SV Spielberg überhaupt nichts zu holen gab (0:5). Der jüngste Eindruck, eine 2:5-Niederlage beim VfB Eppingen am vergangenen Samstag, fällt ebenfalls in diese Kategorie.

Mittelfristig sehnt Öztürk die Rückkehr beiden verletzten Stützen Marcel Höhn und Miljan Joksimovic herbei. Ebenfalls nicht fit, aber doch einsatzbereit ist Egzon Abdullahu, der sich in den Dienst der Mannschaft stellt und auf die Zähne beißt. Das Ende der vielen englischen Wochen stimmt der Coach zusätzlich positiv: "Wir können jetzt besser und intensiver trainieren."