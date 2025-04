Nordwohlde empfängt Seckenhausen: Kontraste im Spielstil

TVN-Teammanager Thomas Liwotto zollt dem Gegner Respekt: „Seckenhausen ist eine sehr junge und fußballerisch gut ausgebildete Truppe. Mit Martin Werner haben sie genau den richtigen Trainer – das sieht man deutlich.“ Besonders hebt Liwotto die spielerische Entwicklung und den Zehner der Gäste hervor: „Mit ihrem Spielmacher haben sie einen der besten Kreisligaspieler in ihren Reihen.“ Gleichzeitig betont er aber auch, dass Nordwohlde durchaus mit Selbstbewusstsein in die Partie geht.

Die Gastgeber haben in den letzten drei Spielen fünf Punkte gesammelt und blieben dabei ungeschlagen – trotz personeller Sorgen. „Nach drei Spielen in 15 Tagen sind wir etwas gebeutelt“, räumt Liwotto ein. Hinzu kommen am Sonntag ein paar Ausfälle – unter anderem durch den zeitgleichen Bundesliga-Auswärtsauftritt von Werder Bremen. Trotzdem will man sich etwas ausrechnen: „Seckenhausens Spielidee könnte uns eigentlich entgegenkommen – wir setzen auf Tempo und Umschalten. Aber das ist inzwischen kein Geheimnis mehr.“

Besonderes Augenmerk gilt den Standardsituationen: „Da ist Seckenhausen richtig stark – das ist leider gleichzeitig ein wunder Punkt bei uns.“ Will Nordwohlde Zählbares mitnehmen, muss das Team hier besonders wachsam agieren.