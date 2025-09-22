Nordstemmen gewinnt Derby – RW Ahrbergen übernimmt die Spitze

Der 7. Spieltag der Kreisliga Hildesheim hatte es in sich: Tabellenführer Concordia Hildesheim kassierte gegen RW Ahrbergen eine deutliche Niederlage, während auch der SC Drispenstedt Federn ließ. Sarstedt nutzte die Patzer der Konkurrenz und setzte ein klares Ausrufezeichen. Im Tabellenkeller feierten Lühnde und Nordstemmen wichtige Erfolge.
Lühnde fuhr im Kellerduell den zweiten Saisonsieg ein. Jannik Meyer (13.) und Christopher Schulze Kökelsum (36., 84.) sorgten für eine komfortable Führung, ehe Elias Noam Körner (58.) für Deinsen verkürzte. Lühnde klettert damit auf Platz 13 (6 Punkte), Deinsen bleibt mit 7 Zählern Zwölfter.
Ein echtes Ausrufezeichen setzte RW Ahrbergen im Spitzenspiel. Nicholas Haberstroh (14., 29.), Henrik Preiß (52.), Mika Tüschern (72.) und Nils Pliske (88.) sorgten für den klaren Auswärtssieg. Für Concordia traf nur Roberto Cid-Valdes (86.), der mit nun acht Treffern auf Platz 2 der Torjägerliste liegt. Ahrbergen übernimmt mit 15 Punkten die Tabellenführung, Concordia fällt auf Rang 4 zurück (13 Punkte).
Auch Drispenstedt ließ im Titelrennen Federn. Basir Mohebi traf früh (6.) für den FSV Algermissen, der sich mit nun 14 Punkten auf Platz 3 schob. Drispenstedt bleibt bei 13 Punkten (Rang 6). Algermissens Gentrit Hakiqi gehört mit 5 Treffern zu den besten Torjägern der Liga.
Sarstedt bleibt nach dem 10:0 in der Vorwoche weiter in Torlaune. Gegen Borussia II trafen Peman Gangir (41., 77.), Adris Jankir (73.), Yousef Emghames (81.) und Masih Kasiri (84.). Jankir führt mit 10 Toren die Torjägerliste an. Die Gäste hielten durch Yonier Andres Serpa Lopez (18.) kurz mit, bleiben aber Schlusslicht mit 3 Punkten. Sarstedt (14 Punkte) liegt nun auf Platz 2.
Ein frühes Tor von Felix Schuster (5.) entschied die Partie zugunsten von Alfeld II. Die Gäste bleiben mit 13 Punkten Fünfter, Achtum (9 Punkte) verharrt im Mittelfeld.
Machtsum feierte durch einen Doppelpack von Jakob Bruns (16., 64.) den zweiten Saisonsieg. Mit 10 Punkten belegen sie nun Rang 7. Der PSV GW Hildesheim steckt nach der vierten Niederlage (7 Punkte) weiter im unteren Drittel.
Sorsum legte eine starke erste Hälfte hin: Ahmad Walid Nazari (5.), Ziarmal Naeemi (30.) und Louis Diedrich (38.) stellten früh die Weichen. Föhrste verkürzte durch Jannik Liersch (72.), bleibt aber mit 4 Punkten Vorletzter. Sorsum verbesserte sich auf Platz 10 (9 Punkte).
Im Derby behielt Nordstemmen die Oberhand. Max Christian Knöbl (36.) brachte die Gäste in Führung, Mike Sander (65.) erhöhte auf 0:2. Elze kam durch Robert Sanen (89.) noch einmal heran, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Nordstemmen belohnte sich damit für eine engagierte Leistung und steht nun bei 9 Punkten auf Platz 8. Elze bleibt mit 5 Zählern Tabellen-14.
Trainer Christian Knöbl sprach von einem typischen Derby: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Man hat deutlich gemerkt, dass Elze die 0:10-Klatsche gegen Sarstedt wieder wettmachen wollte. Sie haben sehr konzentriert und engagiert gespielt, haben den Ball lange in ihren Reihen laufen lassen, um unseren Tempofußball zu blockieren – und das haben sie auch gut gemacht.“
Der Führungstreffer resultierte aus einem individuellen Fehler des Gegners: „Da ist mein Sohn Max bei einem Pass dazwischen gegangen, hat gelauert, den Ball erobert und vor dem Torhüter eiskalt zum 1:0 eingeschoben.“ In der zweiten Hälfte konnte Nordstemmen dann nachlegen: „In der 65. Minute marschiert Max über die Außenbahn bis zur Grundlinie und spielt Mike Sander perfekt frei. Der musste den Ball nur noch über die Linie drücken.“
Elze kam kurz vor Schluss noch einmal auf, doch Knöbls Team verteidigte entschlossen: „Elze hat dann aufgemacht und noch einmal alles probiert, kam durch einen hohen Ball zum Anschlusstreffer. In den letzten Minuten haben wir aber souverän wegverteidigt.“ Besonders hob Knöbl die Youngster hervor: „Wir haben mit zwei A-Jugendspielern gespielt, Henry Will und Philipp Schmidt. Beide haben ihre Jobs wirklich stark gemacht. Das war ein Kampfspiel, aber wir haben uns endlich mal für unseren Aufwand belohnt.“