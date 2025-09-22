Nordstemmen gewinnt Derby – RW Ahrbergen übernimmt die Spitze

Sorsum legte eine starke erste Hälfte hin: Ahmad Walid Nazari (5.), Ziarmal Naeemi (30.) und Louis Diedrich (38.) stellten früh die Weichen. Föhrste verkürzte durch Jannik Liersch (72.), bleibt aber mit 4 Punkten Vorletzter. Sorsum verbesserte sich auf Platz 10 (9 Punkte).

___

SSV Elze – VfL Nordstemmen 1:2

Im Derby behielt Nordstemmen die Oberhand. Max Christian Knöbl (36.) brachte die Gäste in Führung, Mike Sander (65.) erhöhte auf 0:2. Elze kam durch Robert Sanen (89.) noch einmal heran, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Nordstemmen belohnte sich damit für eine engagierte Leistung und steht nun bei 9 Punkten auf Platz 8. Elze bleibt mit 5 Zählern Tabellen-14.

Trainer Christian Knöbl sprach von einem typischen Derby: „Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Man hat deutlich gemerkt, dass Elze die 0:10-Klatsche gegen Sarstedt wieder wettmachen wollte. Sie haben sehr konzentriert und engagiert gespielt, haben den Ball lange in ihren Reihen laufen lassen, um unseren Tempofußball zu blockieren – und das haben sie auch gut gemacht.“

Der Führungstreffer resultierte aus einem individuellen Fehler des Gegners: „Da ist mein Sohn Max bei einem Pass dazwischen gegangen, hat gelauert, den Ball erobert und vor dem Torhüter eiskalt zum 1:0 eingeschoben.“ In der zweiten Hälfte konnte Nordstemmen dann nachlegen: „In der 65. Minute marschiert Max über die Außenbahn bis zur Grundlinie und spielt Mike Sander perfekt frei. Der musste den Ball nur noch über die Linie drücken.“

Elze kam kurz vor Schluss noch einmal auf, doch Knöbls Team verteidigte entschlossen: „Elze hat dann aufgemacht und noch einmal alles probiert, kam durch einen hohen Ball zum Anschlusstreffer. In den letzten Minuten haben wir aber souverän wegverteidigt.“ Besonders hob Knöbl die Youngster hervor: „Wir haben mit zwei A-Jugendspielern gespielt, Henry Will und Philipp Schmidt. Beide haben ihre Jobs wirklich stark gemacht. Das war ein Kampfspiel, aber wir haben uns endlich mal für unseren Aufwand belohnt.“