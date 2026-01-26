Nordsode bedient sich beim Ligakonkurrenten

Der Aufsteiger SV Nordsode hält aktuell mit sechs Punkten nach 16 absolvierten Partien die rote Laterne in der Kreisliga Osterholz und steckt tief im Abstiegskampf. Für die Mission Klassenerhalt wurde nun ein neuer Spieler verpflichtet, der die Liga bereits kennt..

Denn vom Ligakonkurrenten TSV Wallhöfen stößt Nico Brünjes ab sofort zum SV Nordsode. Brünjes wird die Flügel beim Tabellenletzten beackern und mit der Nummer 19 auf Torejagd gehen. Der Offensivmann wechselte 2024 vom VSK Osterholz II zum TSV Wallhöfen, avancierte allerdings nie zum Stammspieler. In der laufenden Saison stand er in drei Partien auf dem Feld, jedoch lediglich für wenige Minuten.

Nun erhofft er sich beim SV Nordsode mehr Minuten und will dem Team zum Erfolg verhelfen. Für den Aufsteiger geht es in der Liga dann am 28.02 gegen den TSV Dannenberg weiter.