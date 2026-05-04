Nordseeküste, Latte, Last Minute

28:1 Torschüsse, 73 Prozent Ballbesitz und trotzdem lange Zeit die Erkenntnis: Fußball kann manchmal ein ziemlich störrisches Spiel sein. Die Concordia-Frauen rannten beim SV Hage an, scheiterten an Latte, Torhüterin und ein wenig am eigenen Nervenkostüm, bis die Nachspielzeit kam und aus Geduld plötzlich pure Ekstase wurde.
Ein Spiel auf ein Tor - nur das Tor spielte zunächst nicht mit
Nach dem deutlichen 5:0 beim Krusenbuscher SV legte die erste Frauenmannschaft von Concordia auch beim SV Hage nach und feierte den zweiten Auswärtssieg des verlängerten Wochenendes. Dass dieser knapper ausfiel, lag allerdings weniger an fehlender Überlegenheit als vielmehr an einem hartnäckigen Fußballgesetz namens „Der Ball will heute einfach nicht rein“.
Gegen die stark abstiegsbedrohten Gastgeberinnen lief die Partie, abgesehen von zwei Hager Kontermöglichkeiten im ersten Durchgang, nahezu ausschließlich in eine Richtung. Die Zahlen von „Veo-Analytics“ lesen sich dabei wie ein kleiner Belagerungsbericht: 73 Prozent Ballbesitz und 28:1 Torschüsse für Concordia.
Nur im Strafraum herrschte zunächst kollektive Verzweiflung. Anna Lammers, Alessia da Silva Lopes und Lotta Spies trafen jeweils die Latte, dazu erwies sich Hages Schlussfrau Marie Hasnik als exzellente Torhüterin und fischte auch schwierigste Bälle aus der Gefahrenzone.
Die Nachspielzeit hatte dann doch ein Einsehen
Im zweiten Durchgang wurde der Druck auf das Hager Gehäuse noch einmal größer. Angetrieben von neun lautstarken Auswärtsfans warf Concordia alles nach vorne, was Schwarz-Gelb aufbieten konnte und wurde für den kämpferischen Aufwand doch noch belohnt.
In der dritten Minute der Nachspielzeit spielte Sina Brockhaus den entscheidenden Pass auf Ida Jansen. Die setzte sich halblinks im Strafraum durch, legte den Ball an der herausstürzenden Torhüterin vorbei und schob ins rechte lange Eck zum erlösenden 0:1 ein. Jubel? Groß. Erleichterung? Noch größer.
Und weil späte Siege bekanntlich am besten schmecken, legte Lotta Tiebel drei Minuten später nach scharfer Hereingabe von Lotta Spies auch noch das 0:2 nach. Abpfiff, Auswärtssieg, Nordseeküste bezwungen.
Der hochverdiente Erfolg bei der weitesten Auswärtsfahrt der Saison wurde später im Concordia-Haus mit Pizza und kühlen Getränken gefeiert, zwei Klassiker des Amateurfußballs, die in solchen Momenten selten fehlen.
Schwarz-Gelb grüßt nach dem Spiel von oben
Mit dem Sieg übernehmen die Concordia-Frauen bei zwei Spielen weniger vorübergehend die Tabellenführung in der Landesliga, einen Punkt vor dem SC Spelle-Venhaus, der erst am Sonntag spielt.
Ein Sonderlob gab es zudem für die neun Auswärtsfans, die den langen Weg auf sich nahmen und die Mannschaft lautstark unterstützten.
Weiter geht es am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel gegen den Tabellendritten Ems Jemgum. Nach dieser Nachspielzeit dürfte jedenfalls klar sein: Zu früh nach Hause gehen sollte derzeit niemand.