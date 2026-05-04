Nordseeküste, Latte, Last Minute Concordia findet doch noch den Schlüssel von P. M. · Heute, 06:52 Uhr · 0 Leser

– Foto: Petra Lammers

28:1 Torschüsse, 73 Prozent Ballbesitz und trotzdem lange Zeit die Erkenntnis: Fußball kann manchmal ein ziemlich störrisches Spiel sein. Die Concordia-Frauen rannten beim SV Hage an, scheiterten an Latte, Torhüterin und ein wenig am eigenen Nervenkostüm, bis die Nachspielzeit kam und aus Geduld plötzlich pure Ekstase wurde.

Ein Spiel auf ein Tor - nur das Tor spielte zunächst nicht mit Nach dem deutlichen 5:0 beim Krusenbuscher SV legte die erste Frauenmannschaft von Concordia auch beim SV Hage nach und feierte den zweiten Auswärtssieg des verlängerten Wochenendes. Dass dieser knapper ausfiel, lag allerdings weniger an fehlender Überlegenheit als vielmehr an einem hartnäckigen Fußballgesetz namens „Der Ball will heute einfach nicht rein“.

Gegen die stark abstiegsbedrohten Gastgeberinnen lief die Partie, abgesehen von zwei Hager Kontermöglichkeiten im ersten Durchgang, nahezu ausschließlich in eine Richtung. Die Zahlen von „Veo-Analytics“ lesen sich dabei wie ein kleiner Belagerungsbericht: 73 Prozent Ballbesitz und 28:1 Torschüsse für Concordia. Nur im Strafraum herrschte zunächst kollektive Verzweiflung. Anna Lammers, Alessia da Silva Lopes und Lotta Spies trafen jeweils die Latte, dazu erwies sich Hages Schlussfrau Marie Hasnik als exzellente Torhüterin und fischte auch schwierigste Bälle aus der Gefahrenzone.