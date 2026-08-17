Nordpfalz in Unterzahl zum Sieg, Hargesheim punktet nach 0:3-Rückstand

Tom Edinger (in rot, hier in der Vorwoche im Zweikampf mit Waldböckelheims Jan Scheib) und der TSV Hargesheim sind eng drangeblieben und haben nach dem 0:3-Rückstand bei der SG Alsenztal noch einen Zähler mit nach Hause genommen. – Foto: Belana Hall

Das einzige Unentschieden des Spieltags gab es zwischen der SG Alsenztal und dem TSV Hargesheim, die sich beim Comeback der Gäste noch mit 3:3 trennten. Das "torärmste" Duell lieferten sich der SV Oberhausen und der TuS Waldböckelheim beim 0:2. Derweil wurde die Partie zwischen der SG Hüffelsheim II und dem VfL Simmertal auf den 23. September verlegt.

Noch deutlich torreicher ging es bei den Siegen zweier Heimteams zu. Den höchsten Erfolg des Spieltags verbuchte die zweite Mannschaft des TuS Hackenheim mit einem 10:1 gegen den FSV Bretzenheim. Ebenfalls eindeutig fiel das 8:1 der SG Disibodenberg gegen die SG Gräfenbachtal aus.

Bad Kreuznach. Tore satt in der A-Klasse Bad Kreuznach! Gleich drei der sieben Begegnungen am dritten Spieltag endeten mit einem 3:2. Die SG Nordpfalz setzte sich mit diesem Ergebnis gegen die SG Weinsheim II durch, der FC Bad Sobernheim gewann ebenfalls in dieser Höhe gegen den TSV Bockenau und auch Karadeniz Bad Kreuznach nahm mit einem 3:2-Auswärtssieg beim Vorjahresdritten SG Meisenheim-Desloch-Lauschied II die vollen drei Punkte mit.

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Die Hausherren erwischten einen Traumstart. Nach einem Ballgewinn ging es über zwei Stationen schnell nach vorne, ehe ein Steckpass Sebastian Grünewald erreichte. Dieser blieb im Eins-gegen-eins ruhig und erzielte bereits in der zweiten Minute das 1:0. Die Antwort der Gäste folgte allerdings prompt: Einen Flankenball unterschätzte die Nordpfälzer Defensive, sodass Marvin-Jerome Mate im Gegenzug zum 1:1 ausgleichen konnte (4.). In der Folge entwickelte sich vor 100 Zuschauern eine offene Partie in Durchgang eins. Die größte Möglichkeit in diesem Zeitraum lag nach Ansicht von Nordpfalz-Trainer Mario Jost bei seiner Mannschaft. Doch aus rund fünf Metern Torentfernung setzte die SGN den Ball statt ins Tor in Richtung Himmel. Das funktionierte direkt nach der Pause besser: Einen Schuss von Jannik Hahn konnte Weinsheims Torhüter nur abklatschen lassen, Bastian Eid drückte den Abpraller zum 2:1 über die Linie (48.).

Wenig später bot sich Eid nahezu die identische Möglichkeit, diesmal setzte er den Ball aus kurzer Distanz jedoch über den Kasten. Ab der 60. Minute wurde die Partie hektischer. „Wir haben untereinander angefangen, ein wenig zu diskutieren“, berichtete Jost. Mittelfeldspieler Justus Textor sah innerhalb von drei Minuten zweimal Gelb – zunächst für einen Trikotzupfer, anschließend wegen Reklamierens – und musste mit Gelb-Rot vom Platz (67.). Nur zwei Minuten später folgte der nächste Rückschlag. Nach einem Gerangel bei einem Standard, das Jost als „handelsüblich“ einstufte, entschied der Unparteiische auf Strafstoß. Robin-Lukas Steeg verwandelte sicher zum 2:2 (69.). Trotz Unterzahl übernahm Nordpfalz anschließend wieder die Kontrolle. Die große Gelegenheit zur erneuten Führung ließ Vitalii Filippov zunächst liegen: Einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter verschoss er „kläglich" (82.). Für das Happy End sorgte schließlich Jonas Gebauer. Ein hoher Ball über die Weinsheimer Abwehr brachte ihn kurz vor Schluss frei vor SGW-Torhüter Tim Jablonski. Gebauer behielt die Nerven und schob zum umjubelten 3:2-Siegtreffer ein (89.). Jost sah einen verdienten Erfolg seiner Mannschaft: „Wir hatten insgesamt mehr Torchancen und waren für mich gerade ab dem Zeitpunkt der Unterzahl das bessere Team.“ Die Torfolge: 1:0 Grünewald (2.), 1:1 Mate (4.), 2:1 Eid (48.), 2:2 Steeg (69. Foulelfmeter), 3:2 Gebauer (89.) Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Textor (67./SG Nordpfalz) / Filippov (SG Nordpfalz) verschießt Foulelfmeter (82.).

„Es war ein einseitiges Spiel. Wir haben zur Halbzeit zwar schon klar geführt, hätten die Partie aber eigentlich noch deutlich früher entscheiden müssen“, gab Disibodenbergs spielender Trainer Christoph Wagner zu Protokoll. Nach einigen ausgelassenen Möglichkeiten eröffnete Tim Wilhelm in der 23. Minute den Torreigen. Nur drei Minuten später erhöhte Fabian Eisenbrandt auf 2:0. Kurz vor der Pause sorgte Wagner mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten (41., 44.) für den deutlichen 4:0-Halbzeitstand. Besonders zufrieden zeigte sich Wagner mit der Entstehung der Treffer. „Unsere Tore waren teilweise sehr schön herausgespielt, genauso wie wir es in der Vorwoche einstudiert hatten.“ Häufig habe seine Mannschaft den Weg über die Außen gefunden und die anschließenden Hereingaben sowohl am kurzen als auch am zweiten Pfosten konsequent verwertet. Für Wagner ist dabei eine klare Entwicklung erkennbar: „Wir wollen uns in dieser Saison vor allem spielerisch weiterentwickeln.“ Kurz nach dem Seitenwechsel gelang Luca Ender der Ehrentreffer für die Gäste (49.). Am Spielverlauf änderte das allerdings nichts. Paul Hildebrandt erhöhte in der 66. Minute auf 5:1, nachdem er kurz zuvor noch mit einem Strafstoß scheiterte. Anschließend schlug Wilhelm noch zweimal zu (68., 74.) und schnürte damit seinen Dreierpack. Dies gelang auch Wagner mit dem Schlusspunkt in der 88. Minute. Trotz des deutlichen Erfolgs will Wagner das Ergebnis nicht überbewerten. Als Aufsteiger wisse seine Mannschaft um die Herausforderungen der neuen Spielklasse: „Wir können gegen jeden Gegner gewinnen, aber in dieser Saison auch gegen jeden verlieren. Wenn wir unsere Prinzipien beherzigen, hat es jede Mannschaft in dieser Liga schwer gegen uns.“ Die Torfolge: 1:0 Wilhelm (23.), 2:0 Eisenbrandt (26.), 3:0 Wagner (41.), 4:0 Wagner (44.), 4:1 Ender (49.), 5:1 Hildebrandt (66.), 6:1 Wilhelm (68.), 7:1 Wilhelm (74.), 8:1 Wagner (88.)

TSV-Spielertrainer Robin Schmidt sah in der Anfangsphase deutliche Probleme bei seiner Mannschaft. „Wir haben die knappe erste halbe Stunde absolut verschlafen. Wir wussten ganz genau, was der Gegner macht und wo er gerade bei Standards gefährlich ist, haben diese Situationen aber trotzdem zugelassen. Deshalb lagen wir auch zurecht mit 0:3 hinten.“ Bereits in der dritten Minute gingen die Gastgeber in Führung. Nach einem Angriff über die Außen leistete sich die TSV-Defensive einen Fehler, den Dennis Weber zum 1:0 nutzte. Nur fünf Minuten später erhöhte Julian Aff nach einer einstudierten Eckballvariante auf 2:0 (8.). Als Weber nach einem Steckpass in der 23. Minute seinen zweiten Treffer erzielte, deutete zunächst vieles auf einen klaren Heimsieg der SG Alsenztal hin. Zum Wendepunkt wurde aus Sicht von Schmidt die anschließende Trinkpause. „Danach haben wir unser Spiel wieder wie gewohnt durchgezogen.“ Hargesheim fand zunehmend besser in die Partie und belohnte sich noch vor dem Seitenwechsel. Nach einem Spielzug über die rechte Seite verkürzte Yannis Berg in der 41. Minute auf 1:3. In der Halbzeit nahm der TSV weitere taktische Anpassungen vor. „Wir haben uns noch einmal etwas anders ausgerichtet, sodass die Diagonalbälle des Gegners nicht mehr so leicht zu spielen waren“, erklärte Schmidt. Die Umstellung zeigte Wirkung. „Wir haben eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit gespielt.“ In der 55. Minute kamen die Gäste weiter heran: Nachdem der Alsenztaler Torhüter einem Hargesheimer Angreifer die Beine weggezogen hatte, verwandelte Christian Krautz zum Anschlusstreffer. Zusätzlich in die Karten spielte dem TSV eine Zeitstrafe gegen die Gastgeber in der 70. Minute. Fünf Minuten später war die Aufholjagd schließlich perfekt: Nico Schmidt brachte einen Eckball in den Strafraum, wo Fabio Schmuck zum 3:3-Ausgleich einköpfte. „Wir hatten einen sehr guten Kader zur Verfügung und konnten auch von der Bank super nachlegen“, freute sich Schmidt. Tatsächlich boten sich den Gästen in der Schlussphase sogar noch zweimal große Möglichkeiten zum 4:3. „Da hat uns nach den intensiven 80 Minuten vielleicht jeweils ein bisschen die Kraft gefehlt“, sagte der Spielertrainer. Mit dem Punkt konnte Schmidt letztlich gut leben: „Insgesamt war es ein leistungsgerechtes Unentschieden. Am Ende hätten wir das Spiel auch noch gewinnen können. Nach einem 0:3-Rückstand ist das Endresultat für uns aber vollkommen okay.“ Die Torfolge: 1:0 Weber (3.), 2:0 Aff (8.), 3:0 Weber (23.), 3:1 Berg (41.), 3:2 Kautz (55. Foulelfmeter), 3:3 Schmuck (75.) Alle weiteren Spiele in Steno: