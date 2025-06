Nordostdeutscher Fußballverband gibt Staffeleinteilung bekannt

Am Donnerstag hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) seine Staffeleinteilung für die neue Saison bekanntgegeben.

Keine Überraschung gab es in der Herren-Regionalliga Nordost, in der mit dem Halleschen FC und der U23 des 1. FC Magdeburg künftig zwei Vertreter aus Sachsen-Anhalt spielen.

Spannender gestaltete sich dagegen die Aufteilung der Oberliga-Staffeln. Mit dem VfL Halle 96, dem VfB Germania Halberstadt, dem FC Einheit Wernigerode, der SG Union Sandersdorf und dem aufgestiegenen 1. FC Lok Stendal gibt es fünf Oberligisten aus Sachsen-Anhalt - die allesamt im Süden spielen. Der Aufsteiger aus Stendal wird damit zum Kilometerkönig: Die kürzeste Auswärtsfahrt führt ins 120 Kilometer entfernte Halberstadt. Neben den Altmärkern sind mit dem VfB Empor Glauchau (Sachsen) und dem 1. SC Heiligenstadt (Thüringen) zwei weitere Aufsteiger in der Süd-Staffel. Hinzu kommt mit dem VFC Plauen ein Absteiger aus der Regionalliga Nordost.

NOFV-Oberliga Süd

VFC Plauen (Absteiger)

VfB Krieschow

VfL Halle 96

RSV Eintracht

VfB Auerbach

SC Freital

VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV

FSV Budissa Bautzen

FC Einheit Wernigerode

SG Union Sandersdorf

FC Grimma

FC Einheit Rudolstadt

VfB Empor Glauchau (Aufsteiger aus Sachsen)

1. SC Heiligenstedt (Aufsteiger aus Thüringen)

1. FC Lok Stendal (Aufsteiger aus Sachsen-Anhalt)

NOFV-Oberliga Nord

FC Viktoria Berlin (Absteiger)

SV Lichtenberg

BSV Eintracht Mahlsdorf

FC Hansa Rostock II

TuS Makkabi Berlin

SV Sparta Lichtenberg

TSG Neustrelitz

Berliner AK

Tennis Borussia Berlin

SV Tasmania Berlin

SG Dynamo Schwerin

FC Anker Wismar

FSV Optik Rathenow

SD Croatia Berlin (Aufsteiger aus Berlin)

SG Union Klosterfelde (Aufsteiger aus Brandenburg)

SV Siedenbollentin (Aufsteiger Mecklenburg-Vorpommern)

Keine Überraschungen gibt es in der Frauen-Regionalliga Nordost, in der es nach dem Scheitern des Halleschen FC in der Relegation mit dem 1. FC Magdeburg weiterhin nur ein Team aus Sachsen-Anhalt gibt. Nur die Aufsteiger SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf aus Berlin und SV Eintracht Leipzig-Süd aus Sachsen sind neu dabei.

Frauen-Regionalliga Nordost

1. FFC Turbine Potsdam II

1. FC Magdeburg

1. FFV Erfurt

1. FFC Fortuna Dresden

1. FC Union Berlin II

FC Carl Zeiss Jena II

FC Hansa Rostock

Hertha BSC

RB Leipzig II

Türkiyemspor Berlin

SV Blau-Weiß Hohen Neuendorf (Aufsteiger aus Berlin)

SV Eintracht Leipzig-Süd (Aufsteiger aus Sachsen)

