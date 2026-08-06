Nordlicht-Schiri vorbildlich bei Einsatz in Wiesbaden

Oliver Günther (r.) aus dem Kreis Dithmarschen im hohen Norden leitete im Rahmen seiner Deutschland-Tour das Spiel Schierstein 08 gegen VfB Westend - Wiesbadener Obmann Ingmar Schnurr hieß ihn willkommen. – Foto: Schnurr

Wiesbaden. Im Amateurfußball gibt es bei den Spielleitungen den Schiedsrichter-Austausch unter Nachbarkreisen. Der Wiesbadener Obmann Ingmar Schnurr (SV Frauenstein) hatte im August 2024 mit seinem Gastspiel in der Ostfriesenliga auf Norderney eine außergewöhnliche Entfernungsmarke gesetzt. Jetzt hat ein Nordlicht am Sonntag in Wiesbaden das Freundschaftsspiel zwischen dem FSV Schierstein 08 und dem VfB Westend geleitet. Oliver Günther, Schiedsrichter-Chef des Kreises Dithmarschen im Westen von Schleswig-Holstein, hatte gut zu tun.

Mit dem E-Bike durch Deutschland

Aber nur beim Notieren der Treffer. 5:5 hieß es am Ende. „Er hat das richtig gut gemacht. Mit einer Top-Ansprache, es gab keinerlei Beanstandungen“, lobte Ingmar Schnurr auch die ungewöhnliche Laufleistung des Gast-Referees, der mit einer Gelb-Karte auskam. Seine Fitness kommt nicht von ungefähr. Denn „Oli“ Günther ist mit dem E-Bike in besonderer Mission unterwegs. 16 Bundesländer, 16 Spielleitungen - ein Ansatz mit wohltätigem Hintergrund. Denn der frühere Polizist sammelt mit seinem Deutschland-Törn Spenden für den Verein Bullysuppenküche, der sich in der Obdachlosenhilfe engagiert. Bei der Partie im Schelmengraben kam bei Günther, der nach Übernachtung in Wiesbaden in Richtung Saarland weiterradelte, auch die neue Countdown-Regel zur Anwendung, die Verzögerungen beim Abstoß und beim Einwurf eindämmen soll. Hand nach oben, fünf Sekunden runterzählen, beim Hessenpokalspiel zwischen Biebrich 02 und dem FC Eddersheim (3:2) hatte das Spielleiter Steffen Rabe vorbildlich umgesetzt. Tatsächlich blieb dadurch der Spielfluss erhalten.

Ingmar Schnurr hegt Bedenken bei Einwurf-„Vorteil“

Ingmar Schnurr findet den Countdown-Ansatz - bei einer Auswechslung kann der Referee von zehn Sekunden runterzählen - durchaus sinnvoll. Was ihm im Rahmen der neuen Regeln aber Sorgen bereitet, ist der Vorteil bei einem falsch ausgeführten Einwurf, sofern dieser bei einem gegnerischen Spieler landet. Dann gibt es keine Spielunterbrechung. „Das könnte fatal sein und zu Diskussionen führen, wenn sich aus so einer Szene ein Torerfolg entwickeln sollte“, gibt Schnurr zu bedenken und appelliert vor dem Saisonstart im Kreis Wiesbaden an alle Beteiligten: „Miteinander statt gegeneinander. Ich hoffe auf Fair Play.“ So, wie beim Gastspiel seines Kollegen aus dem hohen Norden.