Nordkreis singt in Helmstedt

Der FC Nordkreis startet erfolgreich ins Pflichtspieljahr 2026. Beim Auswärtsspiel auf dem Velpker Kunstrasenplatz trotzt die Mannschaft einem über weite Strecken dominanten Gegner aus Helmstedt und entscheidet die Partie dank Toren von Tim Lohrengel und Neuzugang Yannik Ehrhoff spät für sich.

Großen Anteil am Erfolg hatte Torhüter Colin Fischer, der einmal mehr seine starke Form unter Beweis stellte. Die Gastgeber waren über weite Strecken die spielbestimmende Mannschaft und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Doch immer wieder war bei Fischer Endstation, der mit starken Paraden sein Team im Spiel hielt.

Die 1. Herren des FC Nordkreis hat sich im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 drei wichtige Punkte erkämpft. Beim Auswärtsspiel auf dem Kunstrasen in Velpke setzte sich die Mannschaft der Schielke-Elf trotz phasenweiser Unterlegenheit mit 2:0 gegen Helmstedt durch.

Offensiv tat sich Nordkreis lange schwer und kam nur zu wenigen klaren Torchancen. Eine davon nutzte Tim Lohrengel in der 74. Minute eiskalt aus und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. In der Schlussphase warf Helmstedt noch einmal alles nach vorne, doch die Nordkreis-Defensive hielt stand.

In der Nachspielzeit sorgte schließlich Neuzugang Yannik Ehrhoff für die Entscheidung. Mit seinem Treffer zum 2:0 erzielte er zugleich sein erstes Pflichtspieltor im Trikot des FC Nordkreis und machte den Auswärtssieg perfekt.

Den Erfolg widmete die Mannschaft ihrem Mannschaftsbetreuer Arndt Fischer, der aufgrund einer Operation nicht vor Ort sein konnte. Die gesamte Mannschaft wünscht ihm eine schnelle und gute Genesung.