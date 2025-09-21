Nordkehdinger setzen Serie fort

Es läuft endlich bei der Hülsen-Elf. In den ersten 30 Minuten spielte die SG einen guten Fußball, ging durch Kevin Stroh verdient in Führung. "Das war eine Kombination zwischen Tim Hellwege, Jakob Mahler, Henning Günther und Kevin Stroh. Letztlich ließ Blerim Dudaj den Ball entscheidend zu Kevin durchlaufen", schwärmte Ernst Hülsen. Henning Günther stand in den letzten Jahren nur sporadisch auf dem Platz, hatte sich mehr oder weniger vom Fußball verabschiedet. Jetzt stand er in der Startelf.

Großenwörden wird stärker

Die Gäste, die zum ersten Mal seit März 2024 auf Tobias König, der sich damals einen Achillessehnenriss zuzog, zurückgreifen konnten, dafür aber auf Oliver König und Lukas Schütt verzichten mussten, wurden noch vor dem Wechsel stärker. Zwei oder dreimal wurde es brenzlig für die Gastgeber. "Es waren allerdings keine hundertprozentigen Chancen. Wir hatten jetzt ein wenig den Zugriff verloren", so der Freiburger Coach. Das wurde auch zunächst nach dem Wechsel nicht besser. Bis dem starken Tjark Giese das 2:0 gelang. Die Hausherren hielten den Ball in den eigenen Reihen, spielten zu Keeper Marcel Smilari zurück, der lang über alle hinweg Giese in den Lauf spielte.

Freiburg spielt Konter nicht gut aus

Danach drückten die Gäste, aber auch jetzt verpufften die Chancen. "Unsere Konter spielten wir schlecht zu Ende, vergaben teilweise kläglich. Letztlich reichte es am Ende. Wir freuen uns über die drei Punkte, haben wieder deutlich mehr Spaß am Fußball. Auch die Trainingsbeteiligung ist wieder deutlich besser", so Ernst Hülsen, der sich mit seinem Team jetzt vorerst in das Tabellenmittelfeld hochgearbeitet hat.

Schiedsrichter: Philipp von Schassen

Tore: 1:0 Kevin Stroh (16.), 2:0 Tjark Giese (69.)