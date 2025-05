Nordkehdinger retten sich in Stade

Noch nicht offiziell bestätigt, aber es wird mit ziemlicher Sicherheit Platz 12 zum Klassenerhalt reichen. Das Kommunizieren bereits einige Teams der 1. Kreisklasse. Selbst wenn nicht, könnte die SG das letzte Spiel gegen Oste/Oldendorf II mit 15 Toren Differenz verlieren.

Marc Koslowski brachte die Gäste nach einem Konter früh in Führung. Der 29-jährige Angreifer verlässt die SG zum Saisonende Richtung Alfstedt/Ebersdorf. "Wir hatten wie immer auch einige gute Möglichkeiten, die wir aber erneut nicht nutzten", sagte VfL-Co-Spielertrainer Alexander Hettich. Sein Team spielte gut mit und belohnte sich kurz vor der Halbzeit mit dem Ausgleich. Ali Khawar hatte per Weitschuss getroffen. Knapp 20 Minuten vor dem Ende brachte Tim Hellwege die Gäste nach einem weiteren Konter wieder in Front. Die Stader setzten jetzt alles auf eine Karte und wurden zwei Minuten vor dem regulären Ende belohnt. Aminullah Ahmadi erzielte ebenfalls per Fernschuss den Ausgleich. "Jetzt spielten wir voll auf Sieg, wollten wohl zu viel", so Hettich. Und das ging schief. Eine weite Flanke nutzte Björn Hülsen per Kopf zum 2:3. Nur eine Minute später erhöhte Torjäger Blerim Dudaj auf 2:4. Alexander Hettich geht in jedem Fall mit dem VfL Güldenstern Stade III in die 2. Kreisklasse, der jetzige Trainer Ali Goodarzi hört dagegen auf.

Schiedsrichter: Tom Itjen - Tore: 0:1 Marc Koslowski (19.), 1:1 Ali Khawar (40.), 1:2 Tim Hellwege (73.), 2:2 Aminullah Ahmadi (88.), 2:3 Björn Hülsen (90.), 2:4 Blerim Dudaj (90.+1)