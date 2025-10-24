Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Karten für den Gästebereich im Windsor Park sind jetzt erhältlich – Foto: Volkhard Patten
Nordirland – Luxemburg: Vorverkauf hat begonnen
Letztes Spiel der FLF-Auswahl in der laufenden Kampagne am 17.11. in Belfast
Wie die FLF am Donnerstag mitteilte, können ab sofort Karten für das Gastspiel der „Rout Léiwen“ in Nordirland online bestellt werden. Nur bis zum 31.Oktober sind die Tickets auf ticketmaster.ie für 43,75 £ (umgerechnet rund 50 €) erhältlich. Fans der FLF-Auswahl werden im Block NLK19 des Windsor Park-Stadions untergebracht. Spieltermin ist Montag, der 17.November um 20:45 Uhr MEZ.