Nordirland – Luxemburg: Vorverkauf hat begonnen

Wie die FLF am Donnerstag mitteilte, können ab sofort Karten für das Gastspiel der „Rout Léiwen“ in Nordirland online bestellt werden. Nur bis zum 31.Oktober sind die Tickets auf ticketmaster.ie für 43,75 £ (umgerechnet rund 50 €) erhältlich. Fans der FLF-Auswahl werden im Block NLK19 des Windsor Park-Stadions untergebracht. Spieltermin ist Montag, der 17.November um 20:45 Uhr MEZ.