Nordhorner Teams siegreich, Papenburg neuer Spitzenreiter

Eintracht Nordhorn spielte sich gegen Brake in einen Torrausch. Kyle Mason Gee (6.), Shane De Leon (35.) und Oliver Holthaus (45.) sorgten für eine klare 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marius Kleinsorge (59.), ehe Brake durch Dennis Wego (65.) und Osama Kilany (68.) kurzzeitig herankam. Nordhorn reagierte jedoch prompt: Kleinsorge (78.) und Michael Holt (90., FE) stellten den 6:2-Endstand her. Trainer Christoph Hemlein zeigte sich zufrieden, mahnte aber zugleich: „Leider haben wir zwischen der 65. und 72. Minute ein paar Unkonzentriertheiten gehabt. Das wird in dieser Liga sofort bestraft.“

Ein früher Treffer von Marcel Rassmann (20.) reichte dem VfL Oldenburg, um bei den SF Niedersachsen Vechta drei Punkte mitzunehmen. Die Hausherren fanden nie wirklich zu ihrem Spiel und scheiterten mehrfach an der stabilen Defensive der Oldenburger. Damit bleibt der VfL weiter oben dran, während Vechta erneut ohne Torerfolg blieb. Die Oldenburger pirschen sich immer weiter nach vorne und gewannen die vergangenen drei Partien allesamt.