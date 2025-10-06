Nordhorner Teams siegreich, Papenburg neuer Spitzenreiter

Der zehnte Spieltag der Landesliga Weser-Ems hatte aufgrund der starken Regenfälle nur sechs Spiele im Petto. GW Mühlen musste die Tabellenführung abgeben und das Spitzenfeld rückte enger zusammen. Wir schauen auf die Partien..
Eintracht Nordhorn spielte sich gegen Brake in einen Torrausch. Kyle Mason Gee (6.), Shane De Leon (35.) und Oliver Holthaus (45.) sorgten für eine klare 3:0-Pausenführung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Marius Kleinsorge (59.), ehe Brake durch Dennis Wego (65.) und Osama Kilany (68.) kurzzeitig herankam. Nordhorn reagierte jedoch prompt: Kleinsorge (78.) und Michael Holt (90., FE) stellten den 6:2-Endstand her. Trainer Christoph Hemlein zeigte sich zufrieden, mahnte aber zugleich: „Leider haben wir zwischen der 65. und 72. Minute ein paar Unkonzentriertheiten gehabt. Das wird in dieser Liga sofort bestraft.“
Ein früher Treffer von Marcel Rassmann (20.) reichte dem VfL Oldenburg, um bei den SF Niedersachsen Vechta drei Punkte mitzunehmen. Die Hausherren fanden nie wirklich zu ihrem Spiel und scheiterten mehrfach an der stabilen Defensive der Oldenburger. Damit bleibt der VfL weiter oben dran, während Vechta erneut ohne Torerfolg blieb. Die Oldenburger pirschen sich immer weiter nach vorne und gewannen die vergangenen drei Partien allesamt.
Der FC Schüttorf 09 feierte einen souveränen Auswärtssieg in Esens. Sam Martron erzielte einen Doppelpack (19., 28.) und brachte die Gäste früh auf Kurs. Frank Til verkürzte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3), doch Helge Pollmann (63.) stellte den alten Abstand wieder her. Schüttorf zeigte sich effektiv und setzte mit dem dritten Sieg in Serie seine Aufwärtsform fort. Schüttorf überholte dadurch Mühlen und steht auf Platz zwei, punktgleich mit Papenburg.
Eine klare Angelegenheit war das Duell zwischen Lohne II und Papenburg. Ole Eucken brachte die Gäste früh in Führung (4.) und verwandelte nach der Pause auch einen Foulelfmeter (66.). Kurz vor Schluss sorgte Jörn Grosch (89.) für den 3:0-Endstand. BW Lohne II blieb offensiv zu harmlos, während Papenburg mit dem Auswärtssieg weiter Boden gutmachte. Lohne verlor nun drei Partien in Serie
Ein packendes Duell sahen die Zuschauer in Nordhorn. Kamaljit Singh traf bereits in der 5. Minute zur Führung, Leon Harms-Ensink erhöhte (21.). Doch Mühlen kam durch Jan Leiber (35.) und Benjamin Willenbrink (56.) zurück. Wieder war es Harms-Ensink, der in der 62. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte. Damit verteidigte Vorwärts Nordhorn seine Position im oberen Tabellenmittelfeld und hat nur noch vier Punkte Rückstand auf Platz eins.
Der TV Dinklage setzte seine starke Serie fort und gewann auch das Heimspiel gegen den BV Garrel verdient mit 2:0. Philipp Scibior brachte den TVD bereits in der 8. Minute in Führung, ehe Fyn Hollmeyer kurz nach der Pause (48.) den Endstand erzielte. Trotz Überzahl nach der Roten Karte für Fin Tiedeken (42.) tat sich Dinklage schwer, ließ aber wenig anbrennen und zog am BV Garrel vorbei.