Nordhorn zeigt "gute Reaktion" und schlägt Dinklage verdient

Bereits am vergangenen Sonntag traf der SV Vorwärts Nordhorn auf den TV Dinklage und wollte eine Reaktion nach der Niederlage gegen SFN Vechta zeigen... Das zeigte der Tabellendritte von Beginn an..

So., 04.05.2025, 15:00 Uhr

Vor der Partie führte man bei Vorwärts Nordhorn eine intensive Videoanalyse durch, wie uns Co-Trainer Viktor Maier erzählte, und diese trug direkt Früchte. "Wir waren ab der ersten Minute fokussiert und waren endlich mal in der ersten Halbzeit voll da." so Maier. Folgerichtig schoss der Tabellendritte auch die Tore. Christopher Hölscher traf in der 18. und der 25. Minute und steht nun bei 21 Saisontoren.