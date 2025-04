Nordhorn will gegen Vechta diesmal von Beginn an wach sein

Der Tabellenzwölfte aus Vechta konnte im Hinspiel gegen Nordhorn einen wichtigen Zähler sammeln beim torlosen Remis, doch zuletzt blieb man sieben Mal in Serie ohne Dreier und sammelte nur einen Punkt. In der Rückrundentabelle steht man auf dem 14. Platz. Nordhorn hingegen kassierte in der Rückrunde noch keine Niederlage und man gewann zuletzt sieben aus neun Spielen.

Wie auch im Hinspiel erwartet Viktor Maier, Co-Trainer der Gäste, einen defensiv eingestellten Gegner, der die Umschaltmomente sucht. "Da brauchen wir eine gute Restverteidigung, wollen aber trotzdem unseren Offensivfussball durchbringen." so Maier. In den vergangenen Wochen klappte das zumeist nur im zweiten Durchgang. "Wir wollen diesmal von Beginn an wach sein, denn zuletzt haben wir zu oft die erste Halbzeit verschlafen. Gegen Vechta wäre ein Rückstand sehr schwer aufzuholen, da es für sie noch um einiges geht und sie absolut bei der Sache sein werden." resümiert Viktor Maier.

In der Tat steht Vechta mitten im Abstiegskampf, in den man immer weiter rein rutschte durch die Formkrise. Mit einem Sieg würde man aber dennoch am SSC Dodesheide vorbeiziehen, da man noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Für beide Teams geht es also um wichtige Punkte, auch wenn die Situation von ganz anderen Umständen geprägt ist. "Die Jungs sollen Spaß haben und sich gut fokussieren." so Maier abschließend.

Anpfiff ist am heutigen Samstag um 14.00 Uhr in Vechta..