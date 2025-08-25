Nordhorn scheitert knapp am Titel – Wunstorf überzeugt

Am vergangenen Wochenende sind auf dem Olympiagelände in Berlin die deutschen Meisterschaften der Altersklassen Ü32, Ü40 und Ü50 ausgetragen worden. Drei niedersächsische Vereine waren vertreten – mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.
Für den SV Eintracht Nordhorn endete das Turnier der Ü50-Herren mit einem zweiten Platz. Nur ein Treffer fehlte, um das historische Triple aus Niedersachsen-, Norddeutschland- und Deutscher Meisterschaft perfekt zu machen. Nach einem 3:1-Auftakterfolg gegen die SG Bernburg und einem 0:0 gegen Mittelmosel-Leiwen ging die Eintracht als Spitzenreiter in den zweiten Turniertag.
Dort hielt das Team im Duell mit dem ärgsten Rivalen SG 01 Hoechst ein 1:1 und verteidigte damit die Tabellenführung. Doch Hoechst setzte mit einem 3:0-Sieg gegen Preußen Lengerich vor, sodass Nordhorn ebenfalls einen Erfolg mit drei Toren Differenz benötigt hätte. Trotz eines 3:1 über Lengerich reichte es knapp nicht zum Titel. Trainer Jochen Philipp zeigte sich dennoch zufrieden: Seine Mannschaft habe eine „tolle Endrunde“ gespielt, auch wenn der ganz große Wurf verpasst wurde.
Deutlich torhungriger präsentierte sich der 1. FC Wunstorf in der Ü 32-Konkurrenz. Nach einer 1:2-Niederlage zum Auftakt gegen Al-Dersimspor Berlin meldete sich das Team mit einem klaren 3:0 gegen Quierschied zurück, dreimal traf dabei Tim Scheffler. Auch gegen den FC Bayern hielt Wunstorf gut mit, unterlag aber kurz vor Schluss unglücklich mit 1:2. Zum Abschluss setzte es ein 4:1 über TuS Stenern – und damit Platz drei. Mit sechs Treffern war Scheffler zudem bester Torschütze des gesamten Turniers.
Für die Frauen des MTV Barum verlief die Premiere weniger erfolgreich. Als Nachrücker ins Feld gerutscht, blieb die Mannschaft ohne Punkte und beendete die Endrunde als Sechster. Nach der knappen 3:4-Niederlage zum Auftakt gegen Türkiyemspor Berlin folgte ein 0:3 gegen den FC Bayern sowie ein weiteres 0:3 gegen den Südwest-Meister Riegelsberg. In den letzten beiden Partien hielt Barum gegen die SGS Essen (1:2) und die SG Andernach (0:1) lange mit, konnte den ersten Punktgewinn jedoch nicht mehr erzwingen.