– Foto: NFV

Nordhorn scheitert knapp am Titel – Wunstorf überzeugt Bei den deutschen Meisterschaften der Ü-Teams in Berlin zeigen die niedersächsischen Vertreter unterschiedliche Gesichter

Am vergangenen Wochenende sind auf dem Olympiagelände in Berlin die deutschen Meisterschaften der Altersklassen Ü32, Ü40 und Ü50 ausgetragen worden. Drei niedersächsische Vereine waren vertreten – mit ganz unterschiedlichen Ergebnissen.

Für den SV Eintracht Nordhorn endete das Turnier der Ü50-Herren mit einem zweiten Platz. Nur ein Treffer fehlte, um das historische Triple aus Niedersachsen-, Norddeutschland- und Deutscher Meisterschaft perfekt zu machen. Nach einem 3:1-Auftakterfolg gegen die SG Bernburg und einem 0:0 gegen Mittelmosel-Leiwen ging die Eintracht als Spitzenreiter in den zweiten Turniertag. Dort hielt das Team im Duell mit dem ärgsten Rivalen SG 01 Hoechst ein 1:1 und verteidigte damit die Tabellenführung. Doch Hoechst setzte mit einem 3:0-Sieg gegen Preußen Lengerich vor, sodass Nordhorn ebenfalls einen Erfolg mit drei Toren Differenz benötigt hätte. Trotz eines 3:1 über Lengerich reichte es knapp nicht zum Titel. Trainer Jochen Philipp zeigte sich dennoch zufrieden: Seine Mannschaft habe eine „tolle Endrunde“ gespielt, auch wenn der ganz große Wurf verpasst wurde.