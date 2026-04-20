Nordhorn nutzt Emslages schwache erste Hälfte konsequent aus

„Weiße Elf war schon spielbestimmend von Beginn an“, bilanzierte Emslages Coach Oliver Peters nach der Partie. Seine Mannschaft hatte zwar früh eine Gelegenheit – „in der fünften Spielminute, einen Abschluss, knapp neben das Tor gesetzt“ – doch es blieb die einzige nennenswerte Offensivaktion im ersten Durchgang.

Folgerichtig ging es mit einem 3:0-Rückstand in die Pause. „Mit der ersten Halbzeit können wir so nicht zufrieden sein“, stellte Peters klar.

Stattdessen schlug Nordhorn früh zu. Nach einer Hereingabe hielt ein Emslager Verteidiger den Fuß hinein, fälschte den Ball unglücklich in die kurze Ecke ab – 1:0. „Das war aber auch verdient zu dem Zeitpunkt“, räumte Peters ein. Die Gastgeber ließen Ball und Gegner laufen, agierten flexibel im Positionsspiel und stellten Emslage vor enorme Probleme. „Wir haben überhaupt keinen Zugriff gefunden, waren immer zu weit weg.“

Reaktion nach der Pause

Nach deutlichen Worten in der Kabine zeigte Emslage ein anderes Gesicht. „In der zweiten Halbzeit haben wir es insgesamt aggressiver, bissiger, auch offensiver gemacht und schießen dann ja auch noch zwei Tore.“ Die Gäste bewiesen Moral und Einsatz – Qualitäten, die Peters ausdrücklich hervorhob.

Nordhorn legte allerdings noch einmal nach – per Elfmeter zum 4:2. „Verdienter Sieg für Weiße Elf“, lautete das faire Fazit des Emslager Trainers. „Zweite Halbzeit ist das, was wir mitnehmen können. Da haben wir eine gute Leistung abgeliefert, guten Einsatz. Aber eine Halbzeit reicht dann eben auch nicht gegen den Tabellendritten.“

Fokus auf das Derby

In der Tabelle bleibt Emslage mit zehn Punkten Schlusslicht. Der Blick richtet sich daher sofort nach vorn – auf das Derby gegen SF Schwefingen 1949 am Freitag.

„Jetzt blicken wir zuversichtlich aufs Derby am Freitag gegen Schwefingen. Ich denke, da sind auf unserer Seite alle heiß, natürlich in diesem Spiel es Schwefingen zu zeigen. Das ist schon ein Derby für uns strukturell und von daher sind wir heiß drauf“, sagte Peters.

Die Marschroute ist klar: konzentriert trainieren, das Heimspiel mit maximaler Intensität angehen – „und dann am Freitag das Heimspiel versuchen so anzugehen, dass wir siegreich sind.“