Nordhorn mit Sieg für die Mission "Vizemeisterschaft" Spiel gedreht gegen GW Firrel

Am gestrigen Dienstagabend mussten Vorwärts Nordhorn und GW Firrel wieder ran und duellierten sich unter Flutlicht. Nachdem Nordhorn das Hinspiel klar mit 6:2 gewann, wollte der Tabellenvierte auch das Rückspiel gewinnen, um Platz drei zurückzuerobern.

"Nach der Enttäuschung der vergangenen Woche, haben wir uns als Ziel gesetzt, Vizemeister zu werden." so Viktor Maier, Co-Trainer von Nordhorn. Und in der Tat traten die Nordhorner ganz anders auf, als noch am Freitag gegen Gesmold. "Nach Wochen haben wir uns endlich mal wieder viele Chancen erspielt." so Maier weiter.

Doch vor allem in der ersten Hälfte der ersten 45 Minuten wollte der Ball einfach nicht ins Tor. Stattdessen Jubel auf der Gegenseite. Michael Olbrys traf nach 20 Minuten zum überraschenden 0:1. "Firrel war eiskalt und keiner wusste so richtig, warum es 0:1 stand." so Maier zum Rückstand. Die Hausherren ließen sich nicht beirren und schlugen nur zwei Minuten später zurück. Lasse Langlet markierte mit seinem zehnten Saisontor das 1:1, was zeitgleich der Pausenstand war. In den zweiten 45 Minuten spielte Vorwärts Nordhorn weiter munter nach vorne und belohnte sich schlussendlich auch dafür. In der 84. Minute drehte Tom Hopp die Partie und in der Nachspielzeit markierte Christopher Hölscher mit seinem 23. Saisontor den 3:1-Endstand, der Nordhorn zurück auf Platz drei hievte. "Wir haben weiter nach vorne gespielt und dann auch verdient gewonnen." sah Viktor Maier. Firrel hingegen bleibt auf dem zehnten Platz im gesicherten Mittelfeld.