Nordhorn gewinnt das "erwartet schwere Spiel" ganz knapp

Es war ein Spiel, das sich viel im Mittelfeld abspielte. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams nur eine richtige Torchance, die direkt genutzt wurde. In der siebten Minute nutzte Christopher Hölscher eine Verkettung von Fehlern im Sechzehner von Leer und traf zum 17. Saisontor.

"Ansonsten standen wir sehr kompakt, haben gut verschoben und die Räume für Nordhorn eng gemacht." so Leer´s Coach Erhan Colak über den Matchplan der Gäste. Auch auf Seiten Nordhorns sah man einen deutlich verbesserten Gegner, im Vergleich zum Hinspiel. "Leer hat sich durch einige neue Spieler enorm verbessert und das Niveau zum Hinspiel angehoben. Es war das erwartet schwere Spiel durch die kompakte und robuste Spielweise."

Die akribische Arbeit des Tabellenletzten wurde dann in der 37. Minute belohnt. Nach einem Ballgewinn im Zentrum wurde Arlind Jonjic auf die Reise geschickt und kam aus 20 Metern zum Abschluss. Den Abpraller verwandelte dann Roman Antonenko mit seinem achten Saisontor. "Das war bis dahin auch verdient." so Colak zum Pausenstand.

Torwartfehler sorgt für die Niederlage

"In der zweiten Halbzeit standen wir weiter kompakt und haben eigentlich nichts zugelassen. Wir hatten dann selber zwei sehr gute Möglichkeiten, konnten die aber nicht richtig ausspielen vor dem Tor:" so Erhan Colak.

In der 75. Minute kam es dann zu einer kuriosen Szene. Leer wollte einen Ball in die Spitze spielen, wobei allerdings der Schiedsrichter angeschossen wurde. Statt zu unterbinden, lief das Spiel weiter und in der direkten Anschlussaktion kam es zum Foul an einen Nordhorn Spieler. Zum anschließenden Freistoß aus 30 Metern trat dann Constantin Alexandru Olteanu an. Der Freistoß, der eigentlich ungefährlich schien, prallte nochmal auf und landete letztendlich im Tor. Ein kapitaler Torwartfehler.

Mehr passierte dann nicht und Nordhorn feierte den dritten Sieg in Serie. Durch das Unentschieden zwischen Holthausen-Biene und Papenburg rückte Nordhorn an die Tabellenspitze weiter ran und hält den zweiten Platz. Auf Seiten der Gäste war man natürlich enttäuscht über das Ergebnis: "Das war natürlich sehr, sehr ärgerlich und bitter. Ein Punkt wäre mindestens verdient, aber man hat gesehen, dass wieder die Moral gestimmt hat und wir wollen gegen Bevern da wieder ansetzen." so Erhan Colak.