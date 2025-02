Nordhorn-Derby und Abstiegskracher zum Rückrundenauftakt

– Foto: Guido Brennecke

Endlich ist es so weit – die Bezirksliga Weser-Ems geht in die Rückrunde. Am Wochenende stehen die ersten vier Partien an, die es allesamt in sich haben. Von Stadtderby bis Abstiegskrimi ist alles dabei.

Fr., 28.02.2025, 20:00 Uhr SV Bawinkel 1956 SV Bawinkel SV Surwold Surwold 20:00 PUSH Los geht am es Freitag, mit einem regelrechten Abstiegskracher. Der SV Bawinkel trifft Zuhause auf den SV Surwold. Bawinkel steht mit 17 Punkten auf dem elften Tabellenplatz und lebt somit gefährlich. Gerade einmal drei Zähler weniger stehen auf dem Konto der Gäste aus Surwold. Mit 14 Punkten steht man auf Tabellenplatz dreizehn. Der Begriff "Sechs-Punkte-Spiel" passt an dieser Stelle also gut. Das Hinspiel ging mit 1:1 aus – ein Ergebnis, mit dem am Freitag vermutlich beide eher schwierig leben könnten.

So., 02.03.2025, 14:00 Uhr SV Borussia 08 Neuenhaus Neuenhaus SC Spelle-Venhaus Spelle-Venh. II 14:00 PUSH Weiter geht es am Sonntag, mit der nächsten brisanten Partie. Die Zweitvertretung von Spelle-Venhaus reist zum Tabellenvorletzten Borussia Neuenhaus. Erst genannten stehen mit 30 Zählern auf dem fünften Tabellenplatz, mit der Hoffnung in der Rückrunde noch weiter nach oben klettern zu können. Für Neuenhaus geht es hingegen ums blanke Überleben. 13 Punkte verbucht das Team von Bernhold Nünning, die aktuell den Abstieg bedeuten würde. Im Hinspiel freuten sich die Neuenhäuser noch über einen späten Ausgleichstreffer und entführten Spelle-Venhaus einen Punkt.