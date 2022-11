– Foto: Michael Schlobohm

Nordholz gewinnt Topspiel in Duhnen TSG biegt zwischenzeitlichen Rückstand um

In der letzten Begegnung der 1. Kreisklasse Nord im laufenden Kalenderjahr kam es zum Spitzenspiel zwischen dem Duhner SC und der TSG Nordholz. Beide Mannschaften streben die direkte Rückkehr in die Kreisliga an, wobei die Gäste sich diesem Ziel deutlich näherten.

Auf dem Kunstrasenplatz am Strichweg entwickelte sich vom Start weg eine umkämpfte Partie, in der die Hausherren etwas mehr Spielanteile ergatterten. Chancen blieben aber zunächst eine Seltenheit, ehe Marcel Awe nach 41 Minuten zum 1:0 traf. Die Gäste antworteten nahezu umgehend: Sebastian Fernandes-Lomba glich kurz vor dem Pausenpfiff aus. Wenige Sekunden nach dem Seitenwechsel war die TSG erneut zur Stelle, Alexander Görtz netzte zum 1:2 ein (46.). Kurz darauf scheiterte Maher Mansoor am Pfosten und verpasste den erneuten Ausgleich. Der DSC erlitt stattdessen den nächsten Nackenschlag, als Justin Peters in Minute 73 auf 1:3 stellte. Bedran Aktas verkürzte zwar kurz vor Ende der regulären Spielzeit auf 2:3, doch sein Team musste sich am Ende geschlagen geben.