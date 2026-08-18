Nordholm verdirbt Muchas Einstand in Burg

– Foto: Marcel Eichholz

Der Einstand von Andrej Mucha auf der Trainerbank des FC Burg ist misslungen. Im heimischen Waldstadion unterlagen die Burger der SG Nordholm mit 1:4 (1:2). Nach dem erfolgreichen Saisonauftakt kassierte der FC damit im zweiten Ligaspiel die erste Niederlage. Nordholm feierte dagegen nach einem Remis und einer Niederlage den ersten Saisonsieg in der Kreisliga Westküste West.

Das zeigte sich schon früh. In der achten Minute brachte Mike Osewald die Gäste mit 1:0 in Führung. Burg suchte anschließend den Weg nach vorne, doch erneut schlug Nordholm zu: Mats Jensen erhöhte in der 23. Minute auf 2:0.

Dabei spiegelte das deutliche Endergebnis den Spielverlauf nach Einschätzung der Gastgeber nur bedingt wider. Burg kam zu Möglichkeiten, ließ diese aber ungenutzt. Nordholm präsentierte sich vor dem gegnerischen Tor wesentlich effizienter.

Mucha haderte nach der Partie vor allem mit der Chancenverwertung. Seine Mannschaft habe offensiv ein gutes Spiel gezeigt und sich zahlreiche Möglichkeiten herausgespielt. „Am Ende des Tages haben wir einfach die Chancen nicht gemacht“, bilanzierte der neue Chefcoach.

Kurz vor der Pause belohnte sich der FC dann doch noch. Lennart Thor Hammer verkürzte in der 44. Minute auf 1:2 und brachte die Gastgeber unmittelbar vor dem Gang in die Kabinen wieder heran.

Nordholm bleibt cool und bestraft Burger Fehler

Auch nach dem Seitenwechsel schien zunächst noch einiges möglich. Nach Darstellung des FC lag das Momentum zu Beginn der zweiten Hälfte durchaus bei den Gastgebern. Doch statt des Ausgleichs fiel das nächste Tor auf der anderen Seite.

In der 53. Minute traf Noah Scott Hell zum 3:1. Der FC bezeichnete die Entstehung anschließend als selbstverschuldeten Gegentreffer. Für Burg war es der entscheidende Rückschlag: Danach kippte die Begegnung zunehmend zugunsten der Gäste.

Nordholms Co-Trainer Marlon Stechemesser zeigte sich vor allem mit der Stabilität seiner Mannschaft zufrieden. Trotz zahlreicher personeller Wechsel und Umstellungen habe sein Team nie die Ordnung verloren und vorne „eiskalt“ zugeschlagen. Gleichzeitig räumte er ein, dass Nordholm spielerisch nicht alles gezeigt habe, was möglich gewesen wäre.

Die Entscheidung fiel in der 84. Minute. Nils-Boje Schwandke erzielte das 4:1 und setzte damit den Schlusspunkt unter den ersten Saisonsieg der SG. FuPa bestätigt die Trefferfolge mit Toren in der achten, 23., 44., 53. und 84. Minute.

Mucha erkannte den Erfolg der Gäste letztlich als verdient an, zog aus dem Auftritt seiner Mannschaft aber auch positive Schlüsse. Vor allem die Moral sei weiterhin intakt. Entscheidend werde nun sein, die herausgespielten Möglichkeiten künftig konsequenter zu verwerten.

Zeit zum Grübeln bleibt ohnehin kaum. Für den FC wartet als Nächstes das Derby gegen den TSV Buchholz. Dort soll die Reaktion auf die erste Niederlage folgen. Nordholm kann dagegen mit neuem Selbstvertrauen in die kommenden Aufgaben gehen.

Nach dem Spiel steht die SG mit vier Punkten aus drei Begegnungen und 12:13 Toren auf Tabellenplatz sieben. Der FC Burg belegt mit drei Punkten aus zwei Partien und 4:6 Toren Rang neun.

FC Burg – TSV Nordhastedt 1:4

FC Burg: Julius Niebuhr, Felix Niebuhr, Lennart Thor Hammer, Matti Schölermann (62. Alexander Kulicke), Ole Petersen (46. Rico Gren), Costa Freise, Niklas Wand, Henrik Schuldt (46. Moritz Kusch), Jan Ole Butzek, Timo Heydebreck, Claas Ole Fanger (75. Louis Bennit Meckelnburg) - Trainer: Andrej Mucha

TSV Nordhastedt: Peer-Mattis Haulsen, Stian Andre Zajaczek, Steven Nigel Kriegel, Noah Dehn (78. Bastian Dittmann), Quentin Taugerbeck (29. Christian Schtolz), Noah Scott Hell, Mike Osewald (57. Julian Leonhard), Daniel-Patrick Franz (75. Anton Alm), Markus Krämer, Nils-Boje Schwandke, Mats Jensen - Co-Trainer: Marlon Stechemesser - Trainer: Markus Krüger

Schiedsrichter: Thorsten Möller

Tore: 0:1 Mike Osewald (8.), 0:2 Mats Jensen (23.), 1:2 Lennart Thor Hammer (44.), 1:3 Noah Scott Hell (53.), 1:4 Nils-Boje Schwandke (84.)