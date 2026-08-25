Nordholm findet gegen kompaktes Hohenaspe kein Durchkommen

– Foto: Nicole Seidl

Nach dem überzeugenden 4:1-Erfolg beim FC Burg ist der SG Nordholm der nächste Schritt nicht gelungen. Gegen den Hohenasper SC musste sich der Aufsteiger am vierten Spieltag der Kreisliga Westküste West mit einem 1:1 begnügen. Beide Treffer fielen bereits in der ersten Viertelstunde: Meiko Witt brachte die Gäste in der vierten Minute in Führung, Steven Nigel Kriegel antwortete zehn Minuten später.

„Wir haben nie richtig zu unserem Spiel gefunden“, bilanzierte Stechemesser. Gegen die kompakte Hohenasper Ordnung habe seine Mannschaft das eigene Spiel nicht sauber genug aufgezogen. Mehrere inhaltliche Fehler hätten letztlich verhindert, dass aus dem Heimspiel drei Punkte wurden.

Dabei hatte Stechemesser vor der Begegnung ziemlich genau jene Aufgabe beschrieben, vor der seine Mannschaft anschließend stand. Er erwartete einen strukturierten, defensiv stabilen Gegner und hatte Geduld sowie sauberes Ballspiel eingefordert. Nach dem Abpfiff musste der Co-Trainer feststellen, dass Nordholm genau diese Mittel über weite Strecken fehlten.

Der Auftakt verlief zusätzlich denkbar ungünstig. Bereits nach vier Minuten traf Witt zum 0:1. Ein Gegentor, das Stechemesser besonders ärgerte: „Das dürfen wir so nicht kassieren.“

Immerhin reagierte Nordholm schnell. Kriegel stellte in der 14. Minute auf 1:1 und verhinderte, dass sich Hohenaspe früh in seinem bevorzugten Spiel gegen den Ball einrichten konnte.

Doch der schnelle Ausgleich brachte den Gastgebern nicht die erhoffte Sicherheit. Nordholm hatte Schwierigkeiten, aus seinem Ballbesitz klare Möglichkeiten zu entwickeln. Gerade das hohe Balltempo und die Geduld, die Stechemesser im Vorfeld als Schlüssel genannt hatte, kamen nicht konstant zur Geltung.

Schillke hält Hohenaspe im Spiel – Krämer rettet spät den Punkt

Nach der Pause wurde Nordholm stärker. Die Gastgeber übernahmen zunehmend die Kontrolle und erspielten sich nun auch die Großchancen, die im ersten Durchgang noch gefehlt hatten.

Doch Julian Schillke erwischte im Hohenasper Tor einen starken Nachmittag. Stechemesser bezeichnete den Gäste-Keeper anschließend sogar als „überragend“. Mehrfach verhinderte Schillke die Nordholmer Führung und hielt seiner Mannschaft damit den Punkt fest.

Für Hohenaspe bestätigte sich damit ein Muster der bisherigen Saison. Die Mannschaft von Trainer Lars Hansen macht es ihren Gegnern defensiv schwer, tut sich selbst aber weiterhin mit dem Toreschießen schwer. Auch beim vorherigen 0:1 gegen den SV 86 Blau-Weiss Averlak hatte lange nur wenig gefehlt, um zumindest einen Punkt mitzunehmen.

Diesmal sollte es reichen – und in der Nachspielzeit war sogar noch mehr möglich. Während Nordholm zuvor die besseren Gelegenheiten des zweiten Durchgangs besessen hatte, musste am Ende ausgerechnet Markus Krämer im Tor der Gastgeber eingreifen. Mit einer entscheidenden Parade rettete er seiner Mannschaft nach Stechemessers Einschätzung das Unentschieden.

Kurz darauf sah Sascha Alexander Caldwell von Osten in der vierten Minute der Nachspielzeit noch Gelb-Rot. Am Ergebnis änderte der Platzverweis nichts mehr.

Stechemesser konnte mit dem Remis deshalb leben, ohne mit dem Auftritt zufrieden zu sein. Auch die Mannschaft selbst habe gewusst, dass sie ihr eigentliches Leistungsniveau nicht erreicht habe. Zugleich mahnte der Co-Trainer zur Einordnung: Gerade als Aufsteiger müsse man an einem solchen Tag auch akzeptieren können, einen Punkt mitzunehmen, statt eine enge Partie noch vollständig aus der Hand zu geben.

Anerkennung gab es zudem für den Gegner. Hohenaspe sei qualitativ „deutlich besser“, als es der Tabellenstand nach vier Spieltagen vermuten lasse, hob Stechemesser hervor.

Für Nordholm stehen nach vier Begegnungen nun fünf Punkte zu Buche. Der Saisonstart bleibt damit wechselhaft: Auf das 4:8 gegen die SG Steinburg Nord folgten ein 4:4 gegen den SV Merkur Hademarschen, der 4:1-Erfolg in Burg und nun das 1:1 gegen Hohenaspe. Die Gäste kommen nach vier Spielen auf zwei Zähler und warten weiterhin auf ihren ersten Saisonsieg.

Für Nordholm bleibt vor allem die Erkenntnis, dass die angekündigte Geduldsprobe tatsächlich eine wurde. Anders als eine Woche zuvor in Burg fehlte diesmal die Konsequenz vor dem Tor – und am Ende sogar nicht viel dazu, dass ein durchwachsener Nachmittag ganz ohne Punkt geendet hätte.

TSV Nordhastedt – Hohenasper SC 1:1

TSV Nordhastedt: Markus Krämer, Anton Alm, Peer-Mattis Haulsen, Steven Nigel Kriegel, Noah Dehn (65. Oke Mathis Reimers), Noah Scott Hell, Mike Osewald, Daniel-Patrick Franz (84. Stian Andre Zajaczek), Nils-Boje Schwandke, Mats Jensen, Enrico Luciano Wenkel (46. Jesko Witt) - Co-Trainer: Marlon Stechemesser - Trainer: Markus Krüger

Hohenasper SC: Julian Schillke, Jonas Pohlmann (88. Leon Brusch), Maximilian Trautmann, Ken Tiedemann, Leif Finn Heß, Philipp Hübner (58. Diane Aboubakar), Niklas Granow (85. Magnus Zimmermann), Felix Kay, Meiko Witt (63. Cedric Schwanke), Ole Friedrichs, Sascha Alexander Caldwell von Osten - Trainer: Lars Hansen - Co-Trainer: Lasse Storm

Tore: 0:1 Meiko Witt (4.), 1:1 Steven Nigel Kriegel (14.)

Gelb-Rot: Sascha Alexander Caldwell von Osten (94./Hohenasper SC/)