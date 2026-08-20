Nordholm braucht Geduld gegen Hohenaspe

– Foto: Marcel Eichholz

Zwölf Tore in drei Spielen auf der einen, erst drei Gegentreffer auf der anderen Seite: Wenn die SG Nordholm am Samstag den Hohenasper SC empfängt, treffen zwei bislang sehr unterschiedliche Spielansätze aufeinander. Am vierten Spieltag der Kreisliga Westküste West möchte Nordholm den Schwung des ersten Saisonsiegs mitnehmen, während die Gäste weiterhin auf ihren ersten Dreier warten.

Dort setzte sich die Mannschaft mit 4:1 durch. Mike Osewald und Mats Jensen sorgten früh für eine 2:0-Führung, ehe Burg noch vor der Pause verkürzte. Nach dem Seitenwechsel stellten Noah Scott Hell und Nils-Boje Schwandke den deutlichen Auswärtserfolg sicher.

Die SG hat aus ihren ersten drei Begegnungen vier Punkte gesammelt und steht mit einem Torverhältnis von 12:13 auf Rang acht. Spektakulär ging es bislang fast immer zu: Auf das 4:8 gegen die SG Steinburg Nord folgte das wilde 4:4 gegen den SV Merkur Hademarschen, ehe Nordholm zuletzt beim FC Burg erstmals die richtige Balance fand.

Gerade dieser Auftritt dürfte der SG Selbstvertrauen gegeben haben. Trotz personeller Wechsel und Umstellungen verlor Nordholm nicht die Ordnung und zeigte sich vor dem gegnerischen Tor konsequent. Nun erwartet Stechemesser allerdings eine ganz andere Aufgabe.

Stechemesser fordert Geduld und hohes Balltempo

„Ich erwarte ein kompliziertes Spiel“, blickt der Co-Trainer voraus. Hohenaspe lege seinen Schwerpunkt auf eine stabile Defensive. Für Nordholm werde es deshalb darauf ankommen, mit dem Ball geduldig zu bleiben und gleichzeitig das Tempo hochzuhalten.

Die bisherigen Zahlen der Gäste stützen diese Einschätzung. Der Hohenasper SC hat nach drei Spielen zwar erst einen Punkt gesammelt, aber auch lediglich drei Gegentore kassiert. Das größere Problem liegt bislang auf der anderen Seite des Feldes: Erst ein eigener Treffer steht zu Buche.

Zuletzt musste sich die Mannschaft von Trainer Lars Hansen am Mittwoch dem SV 86 Blau-Weiss Averlak knapp mit 0:1 geschlagen geben. Lange hielt Hohenaspe die Partie offen, ehe Fabio Iannuzzo erst in der 82. Minute den entscheidenden Treffer erzielte.

Damit bestätigt sich ein Muster der ersten Wochen: Hohenaspe lässt wenig zu, muss sich seine eigenen Torchancen aber hart erarbeiten. Genau auf dieses Szenario stellt sich Nordholm ein.

Stechemesser erwartet, dass die Gäste nach Ballgewinnen immer wieder schnell umschalten werden. Eine Schlüsselrolle weist er deshalb der Restverteidigung seiner Mannschaft zu. Nordholm müsse bei eigenem Ballbesitz darauf achten, nicht in gefährliche Konter zu laufen.

Gleichzeitig möchte die SG die eigenen Stärken nicht vernachlässigen. „Wenn wir unsere Qualität auf den Platz bringen und speziell mit Ball sauber agieren“, zeigt sich Stechemesser überzeugt, könne seine Mannschaft die nächsten drei Punkte holen.

Die Voraussetzungen dafür sind nach dem 4:1 in Burg ordentlich. Während Hohenaspe bereits am Mittwochabend gefordert war, hatte Nordholm eine komplette Trainingswoche, um den ersten Saisonsieg aufzuarbeiten und sich auf den nächsten Gegner einzustellen.

Auf dem Papier geht die SG angesichts von vier Punkten und zwölf erzielten Treffern als Favorit in die Begegnung. Der Tabellenstand allein dürfte jedoch wenig darüber aussagen, wie schwierig die Aufgabe wird. Hohenaspe hat bislang gezeigt, dass es Gegnern das Toreschießen schwer machen kann. Für Nordholm wird deshalb entscheidend sein, ob die Mannschaft neben ihrer offensiven Qualität diesmal auch die von Stechemesser geforderte Geduld mitbringt.

Spieldaten: SG Nordholm – Hohenasper SC, Samstag, 22. August 2026, 16 Uhr, 4. Spieltag der Kreisliga Westküste West.