Nordhessische Teams mit gemischter Bilanz

Baunatal dreht dank Unterzahl auf

Der KSV Baunatal hat sich nach dem 0:1-Rückstand gegen den FSV Fernwald eindrucksvoll zurückgemeldet. Zunächst scheiterte Fernwald per Strafstoß, ging kurz darauf aber durch Awed Abeselom (40.) in Führung. Nach dem Platzverweis gegen Gäste-Abwehrchef Julian Bender (72.) nutzte Jonas Springer die Überzahl zum Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit bediente Springer den eingewechselten Mike Feigenspan mustergültig zum 2:1-Siegtreffer.

Weidenhausen fehlt die Effizienz

Der SV Weidenhausen musste sich in seinem ersten Heimspiel der Saison dem FC Turabdin-Babylon mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Brian Mukasa (21.) glich Marius Jung (36.) für die Adler aus. Ein Fehler im Spielaufbau ermöglichte Maximilian Wiessner (59.) den erneuten Rückstand, den Weidenhausen trotz zweier Großchancen von Lennart Müller und einer Schlussoffensive in Überzahl nicht mehr ausgleichen konnte.

Rothosen kassieren herbe Auswärtspleite