Nordhessische Teams mit gemischter Bilanz

Während der KSV Baunatal im heimischen Parkstadion einen späten 2:1-Erfolg über den FSV Fernwald feiern durfte, mussten der SV Weidenhausen und Aufsteiger CSC 03 Kassel bittere Niederlagen hinnehmen. Die U21 des SV Darmstadt 98 erwies sich für den CSC als eine Nummer zu groß, Weidenhausen verpasste gegen Turabdin-Babylon mehrfach den Ausgleich.
Der KSV Baunatal hat sich nach dem 0:1-Rückstand gegen den FSV Fernwald eindrucksvoll zurückgemeldet. Zunächst scheiterte Fernwald per Strafstoß, ging kurz darauf aber durch Awed Abeselom (40.) in Führung. Nach dem Platzverweis gegen Gäste-Abwehrchef Julian Bender (72.) nutzte Jonas Springer die Überzahl zum Ausgleich (82.). In der Nachspielzeit bediente Springer den eingewechselten Mike Feigenspan mustergültig zum 2:1-Siegtreffer.
Weidenhausen fehlt die Effizienz
Der SV Weidenhausen musste sich in seinem ersten Heimspiel der Saison dem FC Turabdin-Babylon mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem Führungstreffer der Gäste durch Brian Mukasa (21.) glich Marius Jung (36.) für die Adler aus. Ein Fehler im Spielaufbau ermöglichte Maximilian Wiessner (59.) den erneuten Rückstand, den Weidenhausen trotz zweier Großchancen von Lennart Müller und einer Schlussoffensive in Überzahl nicht mehr ausgleichen konnte.
Rothosen kassieren herbe Auswärtspleite
Der CSC 03 Kassel hat bei der U21 des SV Darmstadt 98 deutlich mit 0:5 verloren. Ein Foulelfmeter von Smail Kadrijaj (36.) brachte die Gastgeber in Führung, ehe die „Lilien“-Reserve direkt nach Wiederanpfiff aufdrehte: Kadrijaj (46.), El Idrissi (48.) und Herbst (55.) entschieden die Partie binnen weniger Minuten. Den Schlusspunkt setzte Schlosser in der 90. Minute. Für den CSC bleibt es nach zwei Spielen bei null Punkten.