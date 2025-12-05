Nordhessens Hessenligisten im Winter-Endspurt

Nordhessens Hessenligisten gehen mit unterschiedlichen Vorzeichen ins letzte Pflichtspiel des Jahres. Während SV Weidenhausen nach einer schwierigen Hinrunde zumindest mit einem Erfolgserlebnis in die Pause möchte, reist KSV Baunatal als Tabellendritter nach Marburg. Der CSC 03 Kassel hofft am Sonntag, seine jüngste Formkurve gegen einen starken Gegner zu bestätigen.

Endlich der letzte Auftritt

Morgen, 14:00 Uhr FSV Fernwald FSV Fernwald SV Weidenhausen SV Weidenhausen 14:00 PUSH

Weidenhausen bestreitet in Fernwald sein letztes Spiel des Jahres und geht nach nur einem Sieg in der gesamten Hinrunde mit gedämpften Erwartungen in den Abschluss. Die Adler zeigten zuletzt leichte spielerische Fortschritte, müssen ihr Leistungshoch aber nach zwei wetterbedingten Ausfällen erst wiederfinden. Personell angeschlagen und gegen einen spielstarken Gastgeber wartet ein anspruchsvoller Jahresausklang. Starke Hinrunde abrunden

Morgen, 14:00 Uhr VfB Marburg VfB Marburg KSV Baunatal KSV Baunatal 14:00 live PUSH

Baunatal reist als Tabellendritter mit stabilem Lauf nach Marburg und will vor der Winterpause seine Position im oberen Drittel festigen. Das 2:2 im direkten Duell vor drei Wochen deutet auf ein ausgeglichenes Wiedersehen hin, in dem der KSV erneut seine verbesserte Balance zwischen Defensive und Umschaltspiel benötigt. Trainer Tobias Nebe kann weitgehend auf sein Stammpersonal bauen. Chance auf kleine Serie

So., 07.12.2025, 14:00 Uhr CSC 03 Kassel CSC 03 Kassel Türk Gücü Friedberg TG Friedberg 14:00 live PUSH