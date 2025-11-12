Nordhessenduell unter Flutlicht

„Ich würde es nicht an einer einzigen Sache festmachen“, sagt KSV-Mittelfeldspieler Paul Kohlstädt mit Blick auf die aktuelle Ergebniskrise. „Wir haben Verletzungspech und hatten auch eine Krankenwelle. Zudem bekommen wir Gegentore in der Nachspielzeit oder haben Pech bei gewissen Entscheidungen. Wir stabilisieren uns aber und nehmen das an, was auf uns zukommt.“ Trotz der schwierigen Wochen bleibt die Heimstärke der Baunataler ein Pfund: Vier Siege und zwei Remis stehen im Parkstadion zu Buche. „Heim sind wir eine Bank. Das wissen wir und das weiß jeder, der zu uns kommt. Das ist jedes Jahr so und das wollen wir nutzen – in jedem Spiel und besonders in Derbys“, so Kohlstädt.

Der Gegner reist mit leichtem Aufwind an. Unter Trainer Dennis Schanze hat Weidenhausen zuletzt mehr Struktur gefunden und beim 3:3 gegen Marburg spät noch einen Punkt gerettet. „Wir waren natürlich glücklich, dass wir noch einen Punkt geholt haben“, sagt Schanze. „Aber wir haben immer Phasen im Spiel, in denen uns fehlende Aggressivität oder individuelle Fehler zurückwerfen. Diese Phasen gilt es abzustellen – besonders im Parkstadion auf dem großen Platz.“ Personell bleibt die Lage bei den „Adlerträgern“ angespannt, dennoch kündigt Schanze einen mutigen Auftritt an: „Wir müssen gut verteidigen, möglichst lange die Null halten und über die wenigen Möglichkeiten versuchen, ein Tor zu machen. Jeder Punkt hilft uns, aber irgendwann müssen wir auch ins Risiko gehen, wenn wir das Wunder noch schaffen wollen.“

Baunatal, das in der vergangenen Saison beide Duelle mit Weidenhausen verloren hat, ist gewarnt. „Das haben wir nicht vergessen“, betont Kohlstädt. „Ich bin mir sicher, dass jeder alles gibt, damit wir diese Saison beide Spiele gewinnen.“ Trotz der sieglosen Serie bleibt die Stimmung beim KSV kämpferisch. „Durch die gute Leistung gegen Wiesbaden im Pokal haben wir neue Kräfte gesammelt und gemerkt, was wir auch gegen höherklassige Gegner leisten können“, sagt Kohlstädt. Am Mittwoch soll sich das nun auch wieder in der Liga auszahlen – am liebsten mit einem Heimsieg im Derby.