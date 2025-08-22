 2025-08-21T14:07:42.707Z

Nordhessen im Stresstest

5. Spieltag der Hessenliga

KSV Baunatal, CSC 03 Kassel und der SV Weidenhausen stehen am Wochenende vor richtungsweisenden Aufgaben. Während die „Adlerträger“ auf den ersten Saisonsieg drängen, möchte der KSV den Anschluss an die Spitzengruppe halten. Für den CSC gilt es, nach dem Derby-Auftritt auch auswärts Stabilität zu beweisen.

Baunatal sucht nach Stabilität

KSV Baunatal
FC Turabdin-Babylon
Nach dem durchwachsenen Saisonstart will der KSV Baunatal vor heimischer Kulisse dringend nachlegen. Die Gäste sind als Aufsteiger überraschend gut mit zehn Punkten aus vier Spielen gestartet und besiegten unter der Woche Regionalliga-Absteiger Gießen klar mit 4:0. Entsprechend wartet auf die Baunataler eine schwere Aufgabe.

Große Unbekannte im Chattenloh

SV Weidenhausen
SV Hummetroth
Weidenhausen empfängt mit dem SV Hummetroth einen Senkrechtstarter, der in den vergangenen Jahren von der Kreisliga C bis in die Hessenliga durchmarschiert ist. Der Aufsteiger punktete zuletzt sogar gegen Regionalliga-Absteiger Gießen und Darmstadts U21. Dennoch will der SVW im vierten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg einfahren, muss dabei jedoch auf den ins Auslandssemester abgereisten Leistungsträger Kilian Krug verzichten.

Nächste Mammutaufgabe für die Rothosen

SV Rot-Weiß Walldorf
CSC 03 Kassel
Der CSC 03 Kassel reist nach zwei Lehrstunden und der Nullnummer unter der Woche zum ambitionierten RW Walldorf. Nach der Stabilisierung im Derby gegen Baunatal soll nun auswärts Konstanz folgen. Die Gastgeber gelten als unberechenbarer Gegner, der im Sommer einen großen personellen Umbruch hinter sich hat.

