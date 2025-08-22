Nordhessen im Stresstest

Nach dem durchwachsenen Saisonstart will der KSV Baunatal vor heimischer Kulisse dringend nachlegen. Die Gäste sind als Aufsteiger überraschend gut mit zehn Punkten aus vier Spielen gestartet und besiegten unter der Woche Regionalliga-Absteiger Gießen klar mit 4:0. Entsprechend wartet auf die Baunataler eine schwere Aufgabe.

Große Unbekannte im Chattenloh

Weidenhausen empfängt mit dem SV Hummetroth einen Senkrechtstarter, der in den vergangenen Jahren von der Kreisliga C bis in die Hessenliga durchmarschiert ist. Der Aufsteiger punktete zuletzt sogar gegen Regionalliga-Absteiger Gießen und Darmstadts U21. Dennoch will der SVW im vierten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg einfahren, muss dabei jedoch auf den ins Auslandssemester abgereisten Leistungsträger Kilian Krug verzichten.

Nächste Mammutaufgabe für die Rothosen