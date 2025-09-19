Nordhessen gegen Osthessen – Trainerwirbel ad acta in Willingen?

Wölfe wollen ungeschlagen bleiben

Der FSV Wolfhagen empfängt als Tabellendritter den SV Buchonia Flieden zum Verfolgerduell. Die Wölfe wollen ihre Serie ohne Niederlage fortsetzen und nach drei sieglosen Heimspielen auch wieder im Liemecke gewinnen. Flieden reist als Fünfter an und kann mit einem weiteren Erfolg den Anschluss nach oben halten.

LFV ohne Angst

Der LFV ist als Sechster zu Gast beim Absteiger Steinbach, der Rang acht belegt. Lichtenau hofft, mit einer kompakten Defensivleistung Zählbares mitzunehmen und die gute Form der letzten Wochen zu bestätigen. Steinbach will seine Heimstärke nutzen und im Tabellenmittelfeld Boden gutmachen. Nicht Verstecken

Klei/Hun/Doh, aktuell Zehnter, empfängt die viertplatzierten Gäste aus Fulda. Nach überzeugenden Siegen zuletzt will die SG an die Leistungen anknüpfen, doch Barockstadt, die starke Regionalliga-Reserve, gilt als Favorit. Ein Punkt wäre für die Gastgeber bereits ein Erfolg, insgeheim hofft die Dreier-SG aber auf mehr.

Pflichtsieg für Calden

Calden/Meimbressen tritt als Neunter gegen Schlusslicht Johannesberg an. Nach dem spektakulären 6:5-Auswärtssieg gegen Barockstadt will das Team von Thomas Schindewolf nachlegen und den Abstand zu den unteren Plätzen vergrößern. Johannesberg hat noch auf den ersten Saisonsieg warten müssen.

Klare Rollenverteilung

Morgen, 15:00 Uhr SC Willingen SC Willingen SG Bad Soden SG Bad Soden 15:00

Aufsteiger Willingen empfängt Tabellenführer SG Bad Soden, der nach sieben Siegen aus acht Spielen weiterhin Spitzenreiter bleibt. Die Gäste müssen trotz kleiner Personalprobleme im Upland bestehen, während Willingen nach dem 0:2 in Flieden den Trubel rund um die Trainer vergessen machen möchte. Heimsieg als Ziel

Morgen, 15:30 Uhr OSC Vellmar OSC Vellmar SV Hofbieber SV Hofbieber 15:30

Vellmar, aktuell Zwölfter, empfängt den drittletzten Aufsteiger Hofbieber. Nach einem 2:2 in Eichenzell strebt der OSC einen Heimsieg an, um den Rückstand auf das Mittelfeld zu verkürzen. Hofbieber will den ersten Auswärtspunkt der Saison holen. Keine Blöße

Die Junglöwen aus Kassel, punktgleich mit Wolfhagen auf Rang zwei, treffen auf den Tabellenelften Eiterfeld/Leimbach. Nach einer bisher ungeschlagenen Saison gilt Kassel als klarer Favorit, doch Eiterfeld konnte das Hinspiel letzte Saison für sich entscheiden.

Kellerduell im Habichtswald

So., 21.09.2025, 16:30 Uhr FSV Dörnberg FSV Dörnberg FC Britannia Eichenzell Eichenzell 16:30