Nordhessen-Duell in Aulatal – nimmt Hönebach den Schwung mit?

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Der 21. Spieltag der Gruppenliga Fulda hält aus nordhessischer Sicht drei spannende Partien bereit – und die erzählen ganz unterschiedliche Geschichten. Bei der SG Aulatal kommt es zum direkten Nordhessen-Duell mit der SG Niederaula/Kerspenhausen, während der ESV Hönebach nach dem ersten Saisonsieg nachlegen will und die SG Neuenstein weiter dringend auf ein Erfolgserlebnis hofft.

Klare Rollen, aber nicht ohne Brisanz

Das auffälligste Duell aus nordhessischer Sicht steigt in Aulatal. Der Tabellendritte empfängt Aufsteiger SG Niederaula/Kerspenhausen – und geht auf dem Papier als Favorit in die Partie. Mit 33 Punkten mischt die Mannschaft von Trainer Martin Friedrich weiter oben mit, auch wenn sich das jüngste 1:1 gegen Freiensteinau nach dem späten Ausgleich eher wie zwei verlorene Zähler anfühlte. Niederaula/Kerspenhausen reist dagegen mit 23 Punkten als Tabellen-13. an, hat sich zuletzt aber stabilisiert. Auf den wichtigen 1:0-Erfolg in Vogelsberg ließ das Team von Ernest Veapi ein 1:1 gegen Elters/Eckweisbach/Schwarzbach folgen und ist damit seit zwei Spielen ungeschlagen. Für den Aufsteiger geht es darum, den Abstand zur Gefahrenzone zu halten, während Aulatal im Aufstiegsrennen keinen Boden verlieren will. Gerade deshalb steckt in diesem Nordhessen-Duell für beide Seiten einiges.

Nach dem Ausrufezeichen nachlegen

Heute, 15:00 Uhr SG Sickels 1965 SG Sickels ESV Hönebach ESV Hönebach 15:00 PUSH

Der ESV Hönebach reist mit neuem Selbstvertrauen zur SG Sickels 1965. Das 4:1 gegen die SG Schlüchtern war am vergangenen Spieltag nicht nur der erste Saisonsieg, sondern auch ein deutliches Lebenszeichen des Schlusslichts. Kevin Kunze mit zwei Treffern, dazu Tom Lindemann und Marcel Katzmann als Torschützen – Hönebach hat gezeigt, dass die Mannschaft noch an sich glaubt. Trotzdem bleibt die Ausgangslage schwierig. Mit sechs Punkten ist der Rückstand weiter deutlich, und auch Sickels steht mit 26 Zählern komfortabler da. Für das Team von Olaf Gabriel wird es nun darauf ankommen, das neue Momentum mitzunehmen und den Befreiungsschlag nicht als Einzelmoment verpuffen zu lassen. Gelingt erneut ein Punktgewinn, könnte der erste Sieg vielleicht tatsächlich noch einmal neue Hoffnung im Abstiegskampf entfachen.

Erneut unter Druck

Heute, 15:00 Uhr FSG Vogelsberg Vogelsberg SG Neuenstein Neuenstein 15:00 PUSH