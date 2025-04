Nordheide verliert Sechs-Punkte-Spiel gegen Karlshöfen und rutscht ab

Nach einer desaströsen 1:5-Niederlage gegen den TSV Karlshöfen ist der FC Nordheide auf den Abstiegsplatz 12 abgerutscht. Die Gäste gaben dagegen den letzten Platz an den MTV Hesedorf ab und liegen jetzt nur noch vier Punkte hinter Groß Meckelsen.

So., 06.04.2025, 15:00 Uhr

Dabei begann es ziemlich perfekt für die Gastgeber. Ganze vier Minuten waren gespielt, als Luis Schröder den FC Nordheide nach einer Ecke aus kurzer Distanz in Führung brachte. Die Freude währte nur wenige Minuten, denn mit einem Distanzschuss aus gut 20 Metern erzielte Philipp Schmitz den Ausgleich für Karlshöfen.

Der TSV lief jetzt die Platzherren frühzeitig an und baute Druck auf, die Nordheider Abwehr ließ sich davon sichtbar verunsichern. Die Folge war der Führungstreffer für Karlshöfen in der 28. Minute, als Hannes Schröder den Ball aus fünf Metern in die Maschen drosch. Noch vor der Pause bauten die Gäste die Führung aus, Michel Stolzenberg setzte sich gegen Felix Kypta durch und erzielte das 3:1 für den TSV Karlshöfen.

Auch nach dem Seitenwechsel setzten beide Mannschaften überwiegend auf lange Bälle, nur selten wurde durch das Mittelfeld kombiniert. Dabei zeigten sich die Gäste weitaus effektiver im Angriff und konsequenter in der Abwehr. Mike-Manuel Hölling markierte in der 50. und 61. Minute die Treffer zum 1:5. Es gab noch Chancen auf beiden Seiten, aber die Partie war gelaufen.