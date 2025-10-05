Nordheide nimmt Pokalschwung mit – Luis Schroeder trifft dreifach

Nordheide hat den Schwung aus dem Pokal mitgenommen und auch in der Kreisliga überzeugt. Gegen Hemslingen-Söhlingen feierte die Mannschaft von Trainer Florian Ryll einen verdienten 4:2-Erfolg – auch wenn es am Ende noch einmal unnötig spannend wurde.

Da das Flutlicht in Hemslingen weiterhin streikte, wurde die Partie kurzerhand nach Hamersen verlegt – für Nordheide ein unverhoffter Heimvorteil. Und den nutzte der FC sofort: Bereits nach zwei Minuten traf Luis Schroeder zur frühen Führung. Schroeder war überhaupt der Mann des Spiels. Mit weiteren Treffern in der 20. und 32. Minute schnürte er noch vor der Pause einen lupenreinen Hattrick.

Nordheide dominierte klar, ließ aber auch einige gute Möglichkeiten liegen – unter anderem durch Christopher Mönkehues (11., 45.+1), Jannes Wilkens (18.) und erneut Schroeder (22.). „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschnarcht“, gab TuS-Coach Kevin Bartels später zu.

Nach einer Ecke von Manuel Brunkhorst sorgte Mönkehues mit dem 4:0 (61.) für die endgültige Entscheidung – so schien es zumindest. In der Schlussphase schalteten die Gastgeber jedoch zwei Gänge zurück, was Hemslingen noch einmal ins Spiel brachte. Piet Gundelsweiler (80.) und Santiago Katz (90.+6) verkürzten für den TuS, ohne den Sieg Nordheides aber ernsthaft zu gefährden.

„Bei den Gegentreffern hat man gesehen, woran wir noch arbeiten müssen“, analysierte FC-Betreuer Thorsten Holst nach dem Spiel. Insgesamt sei aber eine positive Entwicklung zu erkennen.