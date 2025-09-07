Nordheide nimmt beim 2:1-Sieg den ersten Dreier der Saison aus Zeven m

Im leidenschaftlich geführten Kreisliga-Spiel zwischen Zeven und Nordheide schenkten sich die beiden Teams nichts, es wurde um jeden Ball gekämpft. Die Gäste hatten am Ende verdient die Nase mit 2:1 vorn, weil sie ihre Chancen besser nutzten.

Auf dem Rummelplatz nebenan ging es hoch her, auf dem Platz im Zevener Ahe-Stadion ebenfalls. Der TuS Zeven wollte nach zwei Niederlagen endlich wieder drei Punkte einfahren – der FC Nordheide den ersten Saisonsieg überhaupt feiern. Und tatsächlich feierten am Ende die Gäste. Während die Nordheider zur Tribüne zu ihren Fans liefen und mit ihnen gemeinsam „Auswärtssieg, Auswärtssieg“ skandierten, schlichen die Zevener einzeln, leise und enttäuscht in die Kabine.

Die Partie begann mit besseren Chancen für die Gäste, die aus ihren Abschlüssen allerdings kein Kapital schlugen. In der 19. Minute schien es doch das 0:1 zu geben, aber die Zevener Abwehr klärte den brandgefährlichen Gäste-Angriff in höchster Not. In der Folge hatte der TuS seinerseits gute Möglichkeiten, aber das erste Tor erzielte Nordheide in der 53. Minute. Durch einen Rückpass geriet Torwart Maurice Meyer in Bedrängnis, Leif Allers setzte im Strafraum energisch nach - im Spielbericht ist das 0:1 als Eigentor des Zevener Keepers vermerkt.

Nun wurde das Spiel noch turbulenter. Vier Minuten nach dem Rückstand glich Josh Klindwort für den TuS aus. Wechsel auf beiden Seiten brachten weitere Dynamik, aber es waren dann die Gäste, die durch Felix Kypta in der 75. Minute den Siegtreffer markierten. Die Platzherren hatten auch zahlreiche Möglichkeiten - scheiterten immer wieder am gut aufgelegten FC-Torwart Lukas Fitschen.

Sören Haß vermisst die angemahnte Konsequenz in beiden Strafräumen

TuS-Trainer Sören Haß war nach der dritten Saisonniederlage erwartungsgemäß nicht zufrieden. „In den ersten 25 Minuten waren wir sehr schlecht, da hätte Nordheide definitiv die Führung verdient gehabt. Danach haben wir es bis zur Pause in den Griff gekriegt, ohne selbst gefährlich zu werden. In der zweiten Hälfte fand ich uns stark verbessert und dann schenken wir dem Gegner mal wieder das 0:1. Wir reagieren stark und schlagen uns danach mit unserer Chancenverwertung selber. Wir haben vor dem Spiel mehr Konsequenz in beiden Strafräumen angesprochen. Die hat mal wieder gefehlt und jetzt stehen wir wieder selbst verschuldet mit leeren Händen da.“

Florian Ryll ist nach dem ersten Saisonsieg seines Teams zufrieden

FC-Coach Florian Ryll sprach von einem verdienten Sieg seines Teams. „In den letzten Spielen waren wir immer besser, konnten aber nichts mitnehmen. Jetzt haben wir uns endlich für eine gute Leistung belohnt. In den ersten 35 Minuten sind wir absolut überlegen und müssen mindestens zwei oder drei Tore machen. Unser Hauptproblem ist die Chancenverwertung. Hier müssen wir das Spiel eigentlich schon entscheiden.“