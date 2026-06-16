Nordheide III krönt Premierenjahr mit dem Pokalsieg

– Foto: Lennart Blömer

Nach 90 Minuten stand es 1:1. Unter der Leitung von Schiedsrichter Mathies Tibke brachte Moritz Baack den FC Nordheide III in der 13. Minute in Führung. Christoph Peters glich in der 70. Minute für die SG Oste II aus. Im anschließenden Elfmeterschießen behielt Nordheide die Nerven und sicherte sich den Pokalsieg.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft in den ersten 45 Minuten war der Trainer zunächst nicht zufrieden. Die Nervosität vor dem Finale habe sich bemerkbar gemacht. „In der ersten Halbzeit hat fast nichts von dem funktioniert, was wir uns vorgenommen hatten. In der Pause sind wir dann enger zusammengerückt und haben uns geschworen, noch einmal alles in dieses Spiel zu investieren“, berichtet Sterzik.

FC-Trainer Justin Sterzik hatte mit einem engen Finale gerechnet und sah seine Erwartungen bestätigt. „Wir wussten, dass uns ein schweres Pokalspiel erwartet. Beide Mannschaften haben mit viel Leidenschaft und Kampf gespielt. Nach dem 1:1 war klar, dass Kleinigkeiten entscheiden würden“, ordnet Sterzik die Partie ein.

Koch und die Schützen bleiben ruhig

Im Elfmeterschießen habe sich die Mentalität seiner Mannschaft ausgezahlt. Sterzik hebt dabei besonders die Ruhe seiner Schützen sowie Torwart Luca Koch hervor. „Unsere Schützen sind ruhig geblieben und Luca war ein herausragender Rückhalt“, sagt Sterzik.

Besonders stolz macht den Trainer, dass der Titel bereits im ersten gemeinsamen Jahr nach dem Zusammenschluss des TSV Groß Meckelsen und des FC Nordheide gelang. „Im ersten gemeinsamen Jahr nach dem Zusammenschluss vom TSV Groß Meckelsen und dem FC Nordheide direkt einen Titel zu gewinnen, macht uns extrem stolz. Das schreibt Geschichte und das bleibt“, betont Sterzik.

Oste II verpasst die Überraschung nur knapp

Auch auf Seiten der SG Oste II fiel das Fazit trotz der Niederlage positiv aus. Trainer Nikolai Wolf war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden.

Sein Team habe insgesamt ein gutes Spiel gemacht und mehrere gute Möglichkeiten herausgespielt. „Mit etwas mehr Glück im Abschluss wäre die Überraschung vielleicht möglich gewesen“, sagt Wolf. Nach dem Ausgleich habe Nordheide zwar die besseren Möglichkeiten besessen, die SG Oste II brachte das 1:1 jedoch bis ins Elfmeterschießen.

Stolz trotz Niederlage

Im Elfmeterschießen sei dann ein Fehlschuss letztlich zu viel gewesen. An der Leistung seiner Mannschaft änderte das für Wolf jedoch nichts. „Unsere Jungs waren von Beginn an konzentriert und voll fokussiert. Gegen den vermeintlichen Favoriten haben wir sehr gut mitgehalten. Deshalb sind wir als Trainerteam sehr zufrieden mit dem Auftritt“, erklärt Wolf.