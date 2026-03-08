Nordheide ärgert Ciwan, Rethem und Germania Walsrode siegen deutlich

– Foto: Sportfotografie Stopat

In der Kreisliga überraschte die SG Nordheide den Tabellenführer und sorgte dafür, dass Wietzendorf und Germania Walsrode die Chancen hatten, den Titelkampf spannender zu gestalten und diese auch nutzten. Im Keller siegte Buchholz und feierte Big-Points. Wir schauen auf die Partien in der Übersicht..

Der SV Viktoria Rethem feierte einen deutlichen 9:0-Erfolg gegen die SG Wintermoor / SV Schülern. Jesse Ossadnik brachte die Gastgeber bereits in der 3. Minute in Führung und legte in der 33. Minute nach. Kurz vor der Pause erhöhte Linus-Ilian Imbach auf 3:0 (44.), ehe er nach dem Seitenwechsel auch das 4:0 erzielte (52.). In der Folge bauten die Hausherren den Vorsprung weiter aus: Tim Cordes traf (66.), Ossadnik schnürte seinen Dreierpack (70.), Imbach legte erneut nach (74.), ehe Cordes mit seinem zweiten Treffer in der 86. Minute den 9:0-Endstand herstellte. Die Gäste warten nun seit acht Partien auf einen Dreier, doch das Ergebnis war der Negativ-Höhepunkt dieser Serie.

Der TSV Wietzendorf setzte sich auswärts bei Heidmark mit 2:0 durch. Nach torloser erster Halbzeit brachte Vincent Molzahn die Gäste in der 53. Minute in Führung. In der Schlussphase sorgte Moritz Erfurt in der 85. Minute für die Entscheidung zugunsten der Gäste. Wietzendorf bleibt dicht hinter dem Spitzenduo aus Walsrode, während Heidmark nach drei Siegen in Serie wieder eine Niederlage kassierte.

Der SV Niedersachsen Buchholz sicherte sich einen 2:0-Heimsieg gegen die FG Fulde / Stellichte. Kurz vor der Pause verwandelte Andy Prajs einen Handelfmeter zur Führung (43.). In der 77. Minute machte Tim Thielke mit dem zweiten Treffer den Sieg für Buchholz endgültig klar. Nach dem 3:3 im Hinspiel bleibt Buchholz auch im zweiten Duell mit dem Aufsteiger unbesiegt und holte den ersten Sieg nach sechs Spielen ohne Dreier, wodurch man bis auf vier Punkte heranrückte.

Zwischen Eintracht Leinetal und der SG Allertal gab es ein 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen durch Niklas-Dean Emberton in der 23. Minute in Führung. In der zweiten Halbzeit gelang Morten Röttjer in der 67. Minute der Ausgleich für Leinetal. Leinetal konnte zwar die Siegesserie nicht ausbauen, doch die Revanche für die 0:3-Hinspielpleite ist geglückt.

Germania Walsrode feierte einen deutlichen 8:0-Auswärtssieg bei der SG Benefeld-Cordingen. Hassan-Sascha Turgut eröffnete den Torreigen in der 10. Minute und erhöhte später per Foulelfmeter auf 3:0 (39.). Dazwischen traf Jose Israel Pinto Coelho (35.). Kurz vor der Pause baute Richard Asbuchanow die Führung weiter aus (45.+4). In der zweiten Halbzeit sorgte Max Dirani mit drei Treffern (63., 78., 90.) für klare Verhältnisse, während Pinto Coelho (86.) ebenfalls noch einmal erfolgreich war. Zwar bleiben die Gäste auf Platz zwei, doch der Abstand auf Ciwan ist auf einen Punkt geschrumpft und man hat das deutlich bessere Torverhältnis.