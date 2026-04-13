Norderstedt & Alsterbrüder marschieren, Rückschlag für TBS Pinneberg

Hat jetzt 22 Saisontore: Aduramane Mané. – Foto: Marcus Sellhorn

Die Spitzenteams der Landesliga Hammonia geben sich keine Blöße: FC Eintracht Norderstedt II und FC Alsterbrüder gewinnen klar, während SV Rugenbergen und FC Union Tornesch ihre Positionen festigen. Im Keller bleibt die Lage für den Klub Kosova angespannt.

Das Wochenende der Landesliga Hammonia hält vor allem im oberen Drittel Spannung bereit. Spitzenreiter FC Eintracht Norderstedt II (56 Punkte) gastiert beim drittplatzierten TBS Pinneberg (45), das mit einem Sieg wieder näher heranrücken könnte. Auch Verfolger FC Alsterbrüder (52) steht bei Eintracht Lokstedt unter Zugzwang, um den Abstand nach ganz oben nicht größer werden zu lassen. Besonders stark präsentiert sich derzeit SC Nienstedten, das die beste Formkurve der Liga mitbringt und diese nun bei Hamburger SV III bestätigen will. Ebenfalls im Aufwind ist der SSV Rantzau Barmstedt, der gegen Klub Kosova als Favorit in die Partie geht. Dahinter wollen SV Rugenbergen, FC Union Tornesch und Eimsbütteler TV II ihre gute Ausgangsposition festigen, während SC Victoria II nach zuletzt fünf Niederlagen in Serie gegen FC St. Pauli III vor einer schweren Aufgabe steht.

Klare Rollenverteilung vor dem Spiel: FC St. Pauli III (43 Punkte) trat beim Tabellenletzten SC Victoria II (10 Punkte) an. Das Spiel blieb lange offen, ehe David Artur Gabrysch in der 69. Minute den einzigen Treffer erzielte. St. Pauli baut sein Konto auf 46 Punkte aus und festigt Rang drei, während Victoria II mit weiterhin zehn Punkten am Tabellenende bleibt.

Unterschiedliche Ausgangslagen vor dem Anpfiff: SC Nienstedten (38 Punkte) reiste mit Blick auf die obere Tabellenhälfte an, während Hamburger SV III (17 Punkte) im Tabellenkeller Punkte benötigte. Zunächst lief alles für die Gäste: Albert Conzen traf doppelt zur 2:0-Führung (35., 56.). In der Schlussphase kam der HSV zurück. Niel Lüthje verkürzte (71.), ehe Lukas Schumacher tief in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte (90.+4). Nienstedten steht nun bei 39 Punkten und verpasst den Sprung nach oben, der HSV sammelt einen wichtigen Punkt im unteren Tabellenbereich.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Samstag

Mit Blick auf die Tabelle wollte Eimsbütteler TV II (vor dem Spieltag 37 Punkte) den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten, während TuS Osdorf (32 Punkte) sich im gesicherten Mittelfeld stabilisieren wollte. Die Gäste stellten die Weichen noch vor der Pause: Jay Archard brachte ETV II in Führung (34.), Kalle Bensch erhöhte direkt (36.), ehe Paul Nicolais Amade von Blücher kurz vor dem Seitenwechsel auf 3:0 stellte (45.). Nach der Pause verkürzte Lennox Finn Anton Trampert (56.), doch Archard stellte den Abstand wieder her (74.). Jeremy Mikel Wachter traf noch zum 2:4 (77.). ETV II verbessert sich damit auf 40 Punkte und Rang fünf, Osdorf bleibt mit 32 Zählern im Mittelfeld.

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Landesliga Hammonia: die Spiele am Sonntag

Der FC Alsterbrüder hat seine Ambitionen eindrucksvoll untermauert und Eintracht Lokstedt deutlich mit 5:1 besiegt. Nach Treffern von Lennart Duve (28.) und Peter Göring (35.) sorgte Tjorven Ole Bruns früh in der zweiten Hälfte für die Vorentscheidung (50.). Zwar verkürzte Lennart Klages (73.), doch in der Schlussphase machte Konrad Vinzenz Janta mit einem Doppelpack (88., 90. Foulelfmeter) alles klar. Mit 55 Punkten bleibt Alsterbrüder erster Verfolger, während Lokstedt im unteren Mittelfeld verharrt.

Der FC Eintracht Norderstedt II hat beim TBS Pinneberg ein klares Ausrufezeichen gesetzt und seine Tabellenführung ausgebaut. Bereits nach einer Minute brachte Kjell Verstege die Gäste in Führung, ehe Aduramane Mané (29.) und Mamadou Djalo (34.) noch vor der Pause auf 3:0 erhöhten. Zwar verkürzte Omar Nabizada kurz nach Wiederbeginn (48.), doch Norderstedt ließ nichts mehr anbrennen. Mané stellte in der 81. Minute den Endstand her. Mit nun 59 Punkten bleibt Norderstedt II klar auf Kurs, während Pinneberg wohl keine Chance mehr auf die Vizemeisterschaft hat.

Der SV Rugenbergen hat seine Position im oberen Tabellendrittel gefestigt und sich beim Hetlinger MTV mit 2:0 durchgesetzt. Bereits in der Anfangsminute brachte Nico Scherwat die Gäste in Führung, ehe Pascal Haase per Foulelfmeter früh nachlegte (18.). In der Folge kontrollierte Rugenbergen das Spielgeschehen und ließ defensiv wenig zu. Mit nun 42 Punkten bleibt das Team auf Rang fünf, während Hetlingen im Tabellenkeller feststeckt.

Der FC Union Tornesch hat sich mit einem späten, aber klaren Sieg gegen Altona 93 II durchgesetzt. Lange blieb die Partie offen, ehe Hannes Rudek per Foulelfmeter die Führung erzielte (54.). In der Schlussphase sorgte Philipp Klaus Ehlers mit einem Doppelpack in der 90. Minute für klare Verhältnisse. Tornesch steht nun bei 40 Punkten und festigt seinen Platz im oberen Mittelfeld, während Altona weiter im unteren Tabellenbereich bleibt.

Der SSV Rantzau Barmstedt hat sich im Duell gegen den Klub Kosova durchgesetzt und wichtige Punkte gesammelt. Rui Tsubakihara brachte die Gastgeber in Führung (21.), ehe Bennet von Schassen noch vor der Pause erhöhte (39.). Zwar verkürzte Mohammad Hosseini kurz nach Wiederbeginn (47.), doch Luke Hubach per Foulelfmeter (65.) und Riku Deguchi (88.) sorgten für die Entscheidung. Rantzau verbessert sich auf 30 Punkte und verschafft sich Luft, während Kosova weiter im Tabellenkeller festhängt.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Fr., 17.04.26 19:00 Uhr Klub Kosova - SC Victoria II

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TBS Pinneberg

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - FC Union Tornesch

Fr., 17.04.26 20:00 Uhr FC Alsterbrüder - FC Eintracht Norderstedt II

Sa., 18.04.26 15:45 Uhr FC St. Pauli III - TuS Osdorf

So., 19.04.26 12:00 Uhr Altona 93 II - SSV Rantzau Barmstedt

So., 19.04.26 14:00 Uhr SV Rugenbergen - Eintracht Lokstedt

So., 19.04.26 15:00 Uhr Hetlinger MTV - Eimsbütteler TV II

27. Spieltag

Fr., 22.05.26 19:00 Uhr Klub Kosova - FC Eintracht Norderstedt II

Fr., 22.05.26 20:00 Uhr FC St. Pauli III - FC Alsterbrüder

Fr., 22.05.26 20:00 Uhr SC Nienstedten - Hetlinger MTV

Fr., 22.05.26 20:00 Uhr Hamburger SV III - TuS Osdorf

So., 24.05.26 12:00 Uhr Altona 93 II - Eintracht Lokstedt

So., 24.05.26 13:00 Uhr TBS Pinneberg - SSV Rantzau Barmstedt

So., 24.05.26 13:30 Uhr Eimsbütteler TV II - SV Rugenbergen

So., 24.05.26 15:00 Uhr FC Union Tornesch - SC Victoria II

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